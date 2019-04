Gruzínsky veľvyslanec: Krajine nestačí len dúfať v zmenu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Tbilisi 11. apríla (TASR) - Nikto - ani Gruzínsko - nemôže predvídať, ako sa zmení medzinárodná situácia, a teda ani to, kedy sa objaví príležitosť stať sa plnohodnotným členom EÚ a NATO. Našou povinnosťou však je byť pripravenými, keď sa to stane. V rozhovore pre TASR to uviedol gruzínsky veľvyslanec na Slovensku Revaz Gačečiladze.Veľvyslanec Gruzínska na Slovensku v interview pri príležitosti 30. výročia tzv. aprílovej tragédie - počas ktorej sovietske vojská 9. apríla 1989 zabili v Tbilisi 21 demonštrantov za gruzínsku nezávislosť - rozprával o potrebe vzdelávania ako predpokladu úspešného vstupu do EÚ, o tom, že Gruzínsko nechce svojimi ašpiráciami na vstup do NATO vyvolať tretiu svetovú vojnu, ale aj o vzťahoch Gruzíncov k Rusku a Rusom.pripustil veľvyslanec, pričom však dodal, že to nie je len prípad Gruzínska, ale aj iných krajín. Diplomat v tomto smere poukázal na príklad odchodu Británie z EÚ, keď BritiProblémom Gruzínska na ceste do Únie môže byť podľa Gačečiladzeho okrem iného napríkladAko však diplomat zdôrazňuje, napriek určitej miere nejasnosti v súvislosti s tým, čo cesta do EÚ a členstvo v nej so sebou prinášajú, väčšina občanov Gruzínska vie, že. Ľudia preto podľa jeho slov síceHlavná prekážka na ceste Gruzínska na Západ však podľa neho spočíva v spôsobe, akým život v plánovom hospodárstve zmenil ľudí.uviedol. Transformácia krajiny smerom k západným hodnotám a štandardom bude preto komplikovaná aGačečiladze zdôraznil, že vláda podniká kroky k tomu, aby sa ľudia dokázali novej situácii prispôsobiť.zdôrazňuje veľvyslanec konštatujúc, že bežným GruzíncomMajúc na zreteli túto skutočnosť, chce gruzínska vláda až 25 percent plánovaného rozpočtu venovať na školstvo s cieľom transformovať vzdelávací systém, spresnil veľvyslanec.povedal Gačečiladze.V otázke členstva v NATO je podľa veľvyslanca situácia trocha iná než pri EÚ. Pri Únii bežní ľudiaspresnil.Z hľadiska možného vstupu do NATO má podľa neho Tbilisi realistické očakávania.zhodnotil Gačečiladze súčasné perspektívy vstupu tejto juhokaukazskej krajiny do Severoatlantickej aliancie.Zároveň však zdôraznil, že situácia a z nej vyplývajúce perspektívy sa môžu nečakane meniť:. Ako príklad náhlej zmeny na medzinárodnej scéne uviedol veľvyslanec ruskú vojenskú intervenciu na Ukrajine.Na otázku, či by prípadné členstvo Gruzínska v NATO nemohlo viesť k vojne s Ruskom o gruzínske separatistické regióny Abcházsko a Južné Osetsko/oblasť mesta Cchinvali, diplomat povedal:Navrátenie týchto území chce Tbilisi podľa neho dosiahnuť mierovou cestou tak, že sa na základe vlastného úspechu stane lákadlom pre ľudí tam žijúcich.Gačečiladze sa vyjadril aj k vývoju vzťahov Gruzínska s Ruskom po tom, ako bola s nástupom vlády politickej strany Gruzínsky sen v roku 2012 čiastočne obnovená komunikácia medzi Tbilisi a Moskvou.Skutočnosť, že Rusko sa medzitým stalo druhým najväčším obchodným partnerom Gruzínska, má podľa diplomata dvojsečný charakter." pripustil Gačečiladze.V tejto súvislosti však upozornil na hrozbu spojenú s tým, že. Hrozbu vidí najmä v tom, že Rusko je- a opäť zavrú svoj trh, uviedol.Gačečiladze tvrdí, že ruský trh netreba ignorovať, keďže do Gruzínska okrem iného prichádza obrovské množstvo ruských turistov, ktorí tam. Zdôraznil však, že vzhľadom naje Gruzínsko nútené svoj obchod diverzifikovať a orientovať sa aj na EÚ, Čínu, ale i na Turecko a Irán.sumarizoval veľvyslanec problematiku rusko-gruzínskych vzťahov.Gruzínsko - bývalá sovietska republika - už dlhodobo ašpiruje na vstup do EÚ a NATO. V roku 2008 viedla päťdňovú vojnu s Ruskom o dva separatistické regióny - Abcházsko a Južné Osetsko/oblasť mesta Cchinvali.