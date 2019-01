Guaidó odmietol Madurovu ponuku na rokovanie, požaduje jeho odchod

Juan Guaidó. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 25. januára (TASR) - Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó v piatok vyhlásil, že sa nezúčastní na "falošnom dialógu" s prezidentom krajiny Nicolásom Madurom. Ten predtým vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa so svojím rivalom v zápase o najvyšší úrad, informuje tlačová agentúra AFP.Obaja zvádzajú mocenský zápas, keďže Guaidó (35), ktorý je predsedom venezuelského parlamentu s opozičnou väčšinou, sa v stredu vyhlásil za "dočasného prezidenta", tvrdiac, že Madurova januárová inaugurácia do ďalšieho šesťročného funkčného obdobia na čele štátu bola nelegitímna.Maduro (56) uviedol, že je otvorený rozhovoru s Guaidóom.vyhlásil na tlačovej konferencii ľavicový líder.Guaidó však rýchlo jeho ponuku odmietol.zdôraznil.Guaidóa uznali za dočasného lídra štáty ako USA, avšak Madurovi spojenci vrátane Ruska a Číny nie. Niektoré z tejto skupiny vrátane Mexika však vyzvali obe strany, aby pristúpili k rokovaniam. Mexiko sa ponúklo, že bude rozhovory hostiť. Mexiko je najväčšou krajinou Latinskej Ameriky, ktorá stále podporuje Madura.Generálny tajomník OSN António Guterres taktiež vyzval vo štvrtok na rozhovory oboch súperiacich strán so zámerom "predísť eskalácii, ktorá povedie ku konfliktu, ktorý by bol katastrofou pre venezuelský ľud, ako aj pre celý región".Guaidó ale neprejavil žiadne známky toho, že je pripravený pristúpiť na kompromis, a vyzval na "veľkú demonštráciu", ktorá sa má konať na budúci týždeň. Prisľúbil, že ľud zostane v uliciach dovtedy, kým Maduro neodstúpi.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo hodlá v sobotu na zasadaní Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku vyzvať ďalšie krajiny, aby uznali Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely. Oznámil to vo piatok jeho úrad.Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov medzitým v piatok odsúdil "deštruktívnu politiku" Spojených štátov po tom, ako Washington podporil Guaidóa.povedal Lavrov na tlačovej konferencii.