Guardiola ďakoval za titul LFC a varoval, že City bude silnejšie

Londýn 13. mája (TASR) - Boj o anglický futbalový titul mal v sezóne 2018/2019 výnimočné parametre. Majstrovskú korunu obhájil Manchester City o jediný bod pred FC Liverpool (98, resp. 97 bodov). Ich kombinovaný súčet 195 bodov je rekordný v dejinách Premier League a "Citizens" museli na to, aby ho získali, vyhrať uplynulých 14 ligových zápasov za sebou.Zverenci španielskeho trénera Pepa Guardiolu, štedro dotovaní majiteľom šejkom Mansourom bin Zayedom Al Nahyanom zo SAE, našli v Anglicku v podobe LFC viac ako zdatnú konkurenciu. Výber Nemca Jürgena Kloppa dlho PL viedol, prehral v nej len raz, ale až sedem remíz rozhodlo, že 29-ročné čakanie na titul bude pokračovať najmenej o rok dlhšie. Liverpoolske bodové konto je síce tretie najväčšie v histórii PL po 100 bodoch City zo sezóny 2017/2018, resp. tejto, ale ani to nestačilo.Nedeľa 12. mája priniesla rozuzlenie, keď Guardiolovci v Brightone síce prehrávali 0:1, ale štyrmi gólmi otočili vývoj. "The Reds" doma zdolali 2:0 Wolves, na trofej musia ale čakať ďalej. Napraviť si chuť môžu 1. júna vo finále Ligy majstrov 2018/2019 proti Tottenhamu Hotspur v Madride, čo bude ich druhé finále LM za sebou.Guardiola vyhral tri španielske majstrovské tituly s FC Barcelona, resp. tri nemecké v I. bundeslige s Bayernom Mníchov. Ani Anglicku sa ešte nehodlá skončiť, tamojších rivalov varoval, že éra jeho tímu bude pokračovať. A to ešte budúci týždeň hrá City vo Wembley finále FA Cupu proti Watfordu a môže sa stať prvým mužstvom, ktoré v Anglicku vyhrá treble (PL, Ligový pohár a FA Cup).povedal muž, ktorý za 10 rokov trénerskej kariéry okrem ďalších trofejí získal osem majstrovských titulov.dodal 48-ročný kouč.Guardiola tiež zagratuloval LFC." citovala agentúra DPA Španiela.Kapitán "Citizens" Vincent Kompany tiež ocenil kvalitu rivala z Liverpoolu.citovala belgického stopéra agentúra AP.Pred "citizens" sa podarilo obhájiť majstrovský titul v Anglicku Manchestru United v roku 2009.