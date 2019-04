Guerrero po treste debutoval za Internacional gólom

Futbalista Paolo Guerrero Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paulo 7. apríla (TASR) - Peruánsky futbalový útočník Paolo Guerrero sa po návrate po dopingovej suspendácii prezentoval v jeho prvom zápase za klub Internacional gólom do siete Caxias v semifinále brazílskeho šampionátu Rio Grande do Sul. Tridsaťpäťročný hráč tak prispel k výhre 2:0.Bývalého útočníka Bayernu Mníchov ešte v októbri 2017 po kvalifikačnom zápase s Argentínou pozitívne testovali na metabolit kokaínu. Argumentoval tým, že vypil kontaminovaný čaj v hoteli. Napriek tomu dostal trest, ktorý mu švajčiarsky súd dočasne pozastavil a on napokon mohol hrať na MS v Rusku. Po šampionáte si ale trest od FIFA musel "dočerpať".Do Internacionalu prestúpil po MS 2018 z Flamenga. Ako informovala agentúra AP, Guerrero by nemal chýbať vo výbere Peru na tohtoročnej Copa America, ktorá sa začne 14. júna v Brazílii.