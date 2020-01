Guľa používa v Plzni inovatívne metódy, hráčom vytvára tréningy na mieru a používa aj GPS

Má k dispozícii približne 300 údajov

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský tréner futbalistov českého klubu Viktoria Plzeň Adrián Guľa využíva počas aktuálnej zimnej prípravy v novom pôsobisku viacero netradičných a inovatívnych metód. Hráčov sa snaží zlepšovať aj tým, že pre nich vytvára tréningy "šité na mieru". Bývalý kouč slovenskej "dvadsaťjednotky" dokonca v Štruncových sadoch zaviedol natáčanie tréningov, aby jeho zverenci mohli zistiť, čo urobili správne a čo sa im nepodarilo.Počas tréningov sa tiež využívajú GPS vesty. "Sledujeme pulzovú frekvenciu aj bežeckú odozvu, ako chlapci fungujú na tréningoch. Nejde iba o počet nabehaných kilometrov, zaujíma nás hlavne intenzita behu, akcelerácia, brzdenie... Máme k dispozícii približne 300 bežeckých údajov, z ktorých musíme vyfiltrovať to, čo hráči najviac potrebujú. Naším cieľom nie je zničiť chlapcov, ale nadviazať na to, čo majú v sebe a postupne to rozvíjať," povedal 44-ročný rodák z Novák pre regionálnu rozhlasovú stanicu Hitrádio FM Plus, citoval ho tiež web isport.blesk.cz.Guľa priznal, že v súčasnej dobe je preňho absolútne prirodzené pracovať s kamerovým systémom. "Natáčame každý tréning, aby hráč mohol hneď vidieť činnosti, čo robil správne, v akom bol postavení z pohľadu taktiky. Ide predovšetkým o to, aby rozvíjal sebavedomie. Dokonca aj pri mládeži v Plzni používajú GPS k sledovaniu bežeckých údajov," dodal.Hráči tiež majú k dispozícii aplikáciu, v ktorej vyplnia, aký pocit zažili na tréningu, alebo ako sa cítili ráno po prebudení. "Takto sa dozvieme, kto je a kto nie je pripravený trénovať. Svoju prácu tak zúročia aj fyzioterapeuti, ktorých máme výborných. Keď dostanú informácie neskoro, sú potom limitovaní. Nie je to však nič svetoborné," podotkol Guľa.Slovenský lodivod "Viktoriánov" na západe Čiech kladie dôraz na individuálny prístup. "Nebeháme všetci rovnakou rýchlosťou s rovnakým pulzom. Okrem vekových, rýchlostných a vytrvalostných parametrov máme mužstvo rozdelené aj podľa postov. Niektoré pozície si vyžadujú špecifickejší pohyb," skonštatoval Adrián Guľa.