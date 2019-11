Guľovi zverenci štartujú prípravu: Verím, že budeme usmiati a víťazní

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov:



brankári: Martin Vantruba (FK Pohronie), Dávid Šípoš (FC Nitra), Samuel Petráš (MŠK Žilina)



obrancovia: Dominik Špiriak (FC Ergotelis), Kristián Vallo, Branislav Sluka, Adam Kopas (všetci MŠK Žilina), Martin Šulek (AS Trenčín), Marej Oravec (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Alexander Mojžíš (MFK Ružomberok), Lukáš Fabiš (FC Nitra)



stredopoliari: Peter Pokorný (RB Salzburg), Martin Gamboš (FC Spartak Trnava), Martin Adamec (OKS Odra Opole), Jozef Špyrka (FK Železiarne Podbrezová), Christián Herc (Viktoria Plzeň), Peter Kolesár, Milan Kvocera (obaja MFK Zemplín Michalovce), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Martin Kovaľ (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Michal Chobot (FC Nitra)



útočníci: Ladislav Almási (FC Petržalka), Jakub Švec (ViOn Zlaté Moravce), Marek Fábry (FC Nitra)



náhradníci:



brankár: Adrián Slančík (FC DAC 1904 Dunajská Streda)



hráči v poli: Ivan Mesík (FC Spartak Trnava), Adrián Slávik (AS Trenčín), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Denis Baumgartner (FK Senica), Roland Gerebenits, Ján Bernát (obaja MŠK Žilina), Ivan Krajčírik, Adam Brenkus, Viktor Jedinák, Matúš Kmeť (všetci MFK Ružomberok), Benjamin Száraz (DAC Dunajská Streda), Martin Rymarenko (ŠTK Šamorín), Samuel Dancák (Dukla Praha), Matúš Vojtko (MFK Zemplín Michalovce)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov odštartovali v nedeľu prípravu na dva novembrové duely. Tréner Adrian Guľa privítal na zraze 20 hráčov, do plného počtu chýbali štyria. Mladých Slovákov čaká prípravný duel s Bieloruskom (14. novembra v Senci) a zápas kvalifikácie ME 2021 s Gruzínskom (18. novembra v Nitre).Na zraze absentovali z nominovaných hráčov Christián Herc, Dominik Špiriak, Jakub Švec a Martin Kovaľ.povedal pre oficiálnu webstránku SFZ kouč Guľa. Jeho zverenci nevstúpili do kvalifikácie úspešne - v prvom súboji prehrali v Azerbajžane 1:2. Potom v 2. skupine vyhrali v Lichtenštajnsku 4:2 a v Dunajskej Strede prehrali s favorizovaným Francúzskom 3:5.tvrdí kormidelník dvadsaťjednotky.Guľa musel pri skladbe nominácie aj improvizovať. Ešte v dueli proti Francúzom sa zranil Dávid Strelec a odvtedy pribudli na listinu zranených aj Ľubomír Tupta a Michal Tomič. Dlhodobo sú mimo aj Vladimír Majdan, Frederik Valach a Martin Bednár.Nováčikmi v tíme sú obranca Lukáš Fabiš z Nitry a stredopoliar Dávid Ďuriš zo Žiliny.