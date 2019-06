Gulyás: Krajiny V4 na summite podporia Barniera za šéfa eurokomisie

Podpredseda maďarského zákonodarného zboru Gergely Gulyás, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 20. júna (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier bude medzi kandidátmi, ktorých východoeurópske krajiny z Vyšehradskej štvorky (V4) podporia na post predsedu budúcej Európskej komisie. Agentúra Reuters to uviedla v utorok s odvolaním sa na slová Gergelya Gulyása, šéfa kabinetu maďarského premiéra Viktora Orbána.Na otázku, či by Maďarsko, Poľsko, Česko a Slovensko podporili Barniera na post šéfa exekutívy EÚ, odpovedal Gulyás na tlačovej konferencii slovami:Maďarský premiér Viktor Orbán aj napriek tomu, že jeho strana Fidesz je súčasťou Európskej ľudovej strany (EPP) -- najväčšej európskej politickej rodiny, ktorá aj vzhľadom na májové výsledky volieb do Európskeho parlamentu navrhuje na funkciu šéfa eurokomisie Manfreda Webera -- sa vyslovil, že jeho krajina nemeckého kandidáta na tento post nepodporí.Hlavy vlád a štátov členských krajín EÚ budú počas štvrtkovej pracovnej večere na summite EÚ hovoriť o nomináciách na tri najvyššie posty v štruktúrach EÚ: predsedu Európskej komisie, šéfa Európskej rady a vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.Podľa viacerých diplomatických zdrojov sa premiéri a prezidenti EÚ v rámci nominačného procesu nemusia riadiť výsledkami eurovolieb a takzvanými špicenkandidátmi, volebnými lídrami hlavných európskych politických strán. V takom prípade by namiesto Webera ako predstaviteľa európskych ľudovcov bol v hre o nástupcu po Jeanovi-Claudovi Junckerovi aj Barnier, pričom šance sa pripisujú aj bývalej bulharskej eurokomisárke Kristaline Georgievovej.Je tiež pravdepodobné, že sa lídri EÚ vo štvrtok nedohodnú na balíku mien pre uvedené top pozície a v rokovaniach budú pokračovať aj v piatok, alebo ak nedospejú k potrebnému kompromisu, toto rozhodnutie odložia na mimoriadny summit, ktorý by sa musel konať do 1. júla. Dňa 2. júla totiž zasadá Európsky parlament v novom zložení, kde si europoslanci zvolia nového predsedu a nové vedenie.(spravodajca TASR Jaromír Novak)