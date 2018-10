GUnaGU otvorí novú sezónu premiérou hry o novembri 1989

Viliam Klimáček, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 9. októbra (TASR) - Bratislavské divadlo GUnaGU otvorí novú sezónu premiérou hry Viliama Klimáčka Vodka a chróm (sestričky, pacienti, doktori a disidenti), v ktorej divákov vráti do obdobia zmeny režimu. Premiéra hry v réžii autora sa uskutoční vo štvrtok 18. októbra.Vodka a chróm je voľným pokračovaním úspešnej hry Socík, sladký socík, retrokomédiou z čias, kedy odvaha nebola lacná ako dnes. Divákov vráti do čias, vďaka ktorým máme slobodu. Príbeh s veľkým hereckým obsadením a typicky čiernym humorom sa odohráva v novembri 1989 v jednej bratislavskej nemocnici. Na chirurgiu prichádza nová pacientka, známa spisovateľka a disidentka. Niektorí sa jej vyhýbajú, aby si nepokazili kariéru s nepriateľkou režimu, no iní ju podporujú. Začína sa Nežná revolúcia a doktorov aj sestričky postavia dejiny pred rozhodnutie - budú sa aj ďalej báť, alebo povedia, čo si naozaj myslia? Zbabelci aj hrdinovia, sviniari aj dobráci - panoptikum slovenskej spoločnosti v období zmeny režimu.V hre, ktorú si autor a režisér Viliam Klimáček, niekdajší chirurg a anestéziológ, venoval k svojim 60. narodeninám, hrajú Viktor Horján, Dano Fischer/Martin Hronský, Táňa Radeva, Adam Jančina, Darina Abrahámová, Peter Ondreička, Marta Maťová/Romana Dang Van, Zbyňo Džadoň. Autorom hudby a piesní je Zbyňo Džadoň, scénu navrhol Michal Lošonský, kostýmy Renata Ormandíková.TASR informovala Linda Skrúcaná, produkčná manažérka divadla GUnaGU.