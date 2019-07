Guterres je znepokojený oznámením Iránu o porušení jadrovej dohody

António Guterres, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. júla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres je znepokojený s oznámením Iránu o prekročení limitu zásob nízko obohateného uránu, ktorý stanovuje medzinárodná jadrová dohoda z roku 2015. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na jeho hovorcu Stéphana Dujarrica.Domnelými porušeniami dohody by sa mal podľa Dujarrica zaoberať mechanizmus zriadený Spoločným komplexným akčným plánom (JCPOA). Dohoda JCPOA z roku 2015 zaväzuje Teherán výrazne obmedziť jadrové kapacity výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Irán ju uzavrel so Spojenými štátmi, Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou, Nemeckom a EÚ.Guterres Irán vyzval, aby pokračoval v uplatňovaní všetkých záväzkov vyplývajúcich z dohody a varoval islamskú republiku, že ich porušenie jej nepomôže zachovať plán alebo zabezpečenie hospodárskych výhod pre Irán.Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v pondelok potvrdila, že Irán prekročil limit stanovený dohodu z roku 2015.