Guterres oznámil sformovanie sýrskeho ústavodarného výboru

Generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. septembra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok oznámil vytvorenie sýrskeho ústavodarného výboru, ktorý by mal vypracovať novú ústavu krajiny. Informovala o tom agentúra Reuters.k ukončeniu dlhoročnej vojny, povedal podľa agentúry AFP Guterres.Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen by mal podľa Guterresa zvolať prvé zasadnutie ústavodarného výboru už v priebehu najbližších týždňov.Na Ruskom organizovanej sýrskej mierovej konferencii sa v januári 2018 dosiahla dohoda o vytvorení 150-členného výboru na vypracovanie novej ústavy. Malo by ísť o kľúčový krok smerom k uskutočneniu volieb a politickému riešeniu sýrskeho konfliktu, ktorý si vyžiadal už viac ako 400.000 obetí.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa minulý pondelok v Ankare stretol s prezidentmi Ruska a Iránu Vladimirom Putinom a Hasanom Rúháním. Po stretnutí novinárom povedal, že sa podarilo prekonať spory, čo sa týka posledného člena ústavného výboru, v ktorom by mali byť zástupcovia sýrskej vlády aj opozície.Procesné pravidlá sa musia ešte dopracovať, povedal vtedy Putin, podľa ktorého musí výbor rýchlo začať rokovať.dodal.Rúhání vyjadril nádej, že voľby sa v Sýrii uskutočnia v roku 2020 alebo 2021.