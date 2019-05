Guterres si prevzal Cenu Karola Veľkého

Na snímke generálny tajomník OSN António Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Aachen 30. mája (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres je presvedčený, že Európa musí prevziať vedúcu úlohu v oblasti ochrany svetovej klímy. Vyjadril sa tak vo štvrtok v nemeckom Aachene, kde si prevzal tohtoročnú Cenu Karola Veľkého.povedal Guterres pri slávnostnom preberaní ceny v korunovačnej sieni aachenskej radnice.Šéf OSN privítal v tejto súvislosti prísľub nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, že spolková republika bude do roku 2050 neutrálna, pokiaľ ide o emisie oxidu uhličitého a ich kompenzovanie. Môže to podľa neho byť predzvesťou ambiciózneho príspevku EÚ počas septembrového klimatického summitu OSN.Bývalý portugalský premiér, stojaci na čele OSN od roku 2017, získal Cenu Karola Veľkého ako európsky bojovník za mierové spolunažívanie národov. Ocenený bol za presadzovanie európskych hodnôt ako pluralizmus, tolerancia, mier, sloboda či demokracia.Guterres zdôraznil taktiež význam Európy v časoch "geopolitického zmätku". Európska únia je podľa neho príliš dôležitá na to, aby si mohla dovoliť zlyhanie. Silná Európa je potrebná pre odvrátenie novej studenej vojny a udržanie multilaterálneho poriadku, dodal šéf OSN.Európskej únii pripísal rozhodujúcu úlohu aj v súvislosti s inými globálnymi výzvami, ako sú digitalizácia a migrácia. V oblasti migrácie by podľa neho Európa nemala postupovať podľa zásady. Zatváranie dverí žiadateľom o azyl totižMedzinárodná cena Karola Veľkého sa udeľuje od roku 1950 za mimoriadne zásluhy o európske zjednotenie. Táto tradícia bola založená obyvateľmi západonemeckého mesta Aachen.Medzi jej držiteľov patria okrem iných aj bývalý československý a český prezident Václav Havel, francúzsky prezident Francois Mitterrand, nemecký kancelár Helmut Kohl, americký exprezident Bill Clinton či nemecká kancelárka Angela Merkelová. Minulý rok ju dostal francúzsky prezident Emmanuel Macron.