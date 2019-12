Guterres: Vojnu proti prírode musíme skončiť

Na archívnej snímke Antonio Guterres. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 2. decembra (TASR) - Delegáti z takmer 200 krajín začali v pondelok dvojtýždňovú klimatickú konferenciu OSN v španielskom Madride, kde sa budú snažiť zlepšiť opatrenia na zastavenie globálneho otepľovania.Generálny tajomník OSN António Guterres ešte v nedeľu varoval, že doterajšie kroky nestačia na to, aby sa svet nedostal v zmenách klímypovedal Guterres novinárom v predvečer madridskej konferencie COP25.povedal šéf OSN, ktorého citovali tlačové agentúry AP a DPA.varoval Guterres.Samit sa presunul do španielskeho hlavného mesta po tom, ako Čile z dôvodu protivládnych protestov zrušilo konanie tejto konferencie. Cieľom samitu je podrobne rozpracovať pravidlá vyplývajúceho z historickej parížskej klimatickej dohody z roku 2015.Na základe klimatickej dohody sa má vytvoriť dobre fungujúci medzinárodný systém obchodovania s emisiami a odškodňovania chudobných štátov za straty, ktoré im spôsobuje stúpajúca hladina morí, ako aj za ďalšie dôsledky klimatických zmien.Guterres takisto oznámil, že vymenoval Marka Carneyho, súčasného guvernéra britskej centrálnej banky Bank of England, za osobitného vyslanca OSN pre opatrenia a financie na ochranu klímy. Kanaďan prevezme funkciu po miliardárovi a bývalom newyorskom starostovi Michaelovi Bloombergovi.