Gutová-Behramiová si pred zimnou olympiádou v Pekingu dáva pauzu, necíti sa dobre a chýba jej energia

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Švajčiarska reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Lara Gutová-Behramiová sa vzdala účasti v utorkovom obrovskom slalome v rámci Svetového pohára žien v talianskom Kronplatzi. Úradujúca majsterka sveta v obrovskom slalome aj super G sa údajne necíti zdravotne v poriadku a chýba jej najmä energia potrebná na útok na pódiové pozície.Podľa švajčiarskych médií sa Gutová-Behramiová najbližšie súťaže predstaví až na zimných olympijských hrách v Pekingu, kde by 7. februára nemala chýbať v obrovskom slalome, prvej disciplíne ženského programu zjazdového lyžovania na ZOH 2022."Posledné mesiace boli pre mňa náročné. Chrípka v Severnej Amerike, chýbajú tréning, pád v St. Moritzi a napokon aj ochorenie COVID-19 zanechali negatívne stopy na mojom zdraví. Momentálne je pre mňa náročné zotaviť sa fyzicky aj psychicky z toho všetkého. Na lyžiach neviem nájsť potrebný základ a koncentráciu, a preto nemôžem na pretekoch ukázať to najlepšie zo svojho majstrovstva a súperiť s najlepšími," uviedla Lara Gutová-Behramiová na webe 20min.ch.Z vyššie uvedených dôvodov 30-ročná Švajčiarka pauzovala vo Svetovom pohári od 12. decembra 2021 do 8. januára 2022, keď sa vrátila do kolotoča SP piatym miestom v obrovskom slalome v slovinskej Kranjskej Gore. Potom síce zvíťazila v zjazde v rakúskom Zauchensee a skončila tam aj desiata v super G, ale minulý víkend v Cortine d'Ampezzo pridala už len deviatu priečku v zjazde a trinástu v super G a s tým nebola spokojná.