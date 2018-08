Guvernér BoE M. Carney varoval pred brexitom bez dohody

Mark Carney, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. augusta (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) má obavy z neriadeného brexitu. Riziko, že Británia opustí Európsku úniu (EÚ) bez dohody, je podľa guvernéra Marka Carneyho. V rozhovore pre BBC Radio 4 však dodal, že neriadený odchod je síce možný, ale zatiaľ stáleLibra po Carneyho vyhlásení voči doláru oslabila na 11-dňové minimum 1,2985 USD/GBP.Carney dôrazne vyzval obe strany, aby dospeli k dohode a aby zabránili takzvanému tvrdému brexitu. Takáto situácia je podľa nehoBritánia opustí EÚ o menej než 8 mesiacov, pričom obe strany sa ešte len musia dohodnúť na podmienkach brexitu. Britská vláda začala v tejto situácia viac verejne hovoriť o možnosti odchodu bez dohody.Brexit bez dohody je, uviedol Carney.Upozornil, že v prípade tvrdého brexitu sa dá očakávať nárast cien, keďže firmy spustia krízové plány, aby zachovali fungovanie dodávateľských sietí.Nedávno upozornil na rastúce riziko tvrdého brexitu minister zahraničných vecí Jeremy Hunt.povedal v stredu (1.8.) po stretnutí s rakúskou ministerkou zahraničných vecí Karin Kneisslovou.Podľa doterajších plánov by sa rokovania o brexite mali uzavrieť v októbri. Británia by mala opustiť Úniu na konci marca 2019.