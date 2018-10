Guvernéra Floridy desia ľudia odmietajúci evakuáciu pred hurikánom

Floridský guvernér povolal 3500 členov floridskej Národnej gardy a v pohotovosti sú ďalšie tisíce pracovníkov verejných služieb. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Panama City 10. októbra (TASR) - Strašné budú následky hurikánu Michael, ktorý už takmer dosiahol pobrežie amerického štátu Florida. Podľa agentúry AP to v stredu povedal guvernér Floridy Rick Scott. Michael bude podľa jeho slov najhorším hurikánom, aký zasiahne oblasť Panhandle na Floride za celé storočie.Scotta, že niekoľko ľudí z oblastí pri pobreží Floridy ignorovalo nariadenia o evakuácii. Dúfa iba, že tam s nimi nie sú deti, pretože čas na evakuáciu z pobrežných oblastíFloridský guvernér povolal 3500 členov floridskej Národnej gardy a v pohotovosti sú ďalšie tisíce pracovníkov verejných služieb.Príkaz na evakuáciu pred hurikánom odmietlo približne 50 obyvateľov ostrova St. George Island a dvaja z ostrova Dog Island, prístupného iba loďou.Riaditeľ Národného strediska pre hurikány Ken Graham varoval, že hurikán so silou 4 príslušnej stupnice môže v oblasti Panhandle na Floride spôsobiť katastrofické škody. Michael so sebou na pevninu prinesie vietor s maximálnou rýchlosťou 240 kilometrov za hodinu, ktorý bude strhávať strechy na budovách a môže spôsobiťPodľa Grahama padajúce stromy postŕhajú siete, čo spôsobí výpadok elektrickej energie na niekoľko týždňov, a nebezpečné podmienky pretrvávajú dlho po skončení búrky.V dôsledku hurikánu už na pobreží Floridy stúpla hladina oceánu o meter. Podľa meteorológov by sa mohla na niektorých miestach zdvihnúť vlna až do výšky štyroch metrov nad úroveň normálneho prílivu.Graham varoval obyvateľov, aby si uvedomili, či sa nachádzajú v dostatočnej nadmorskej výške v porovnaní s tým, do akej až môže stúpnuť úroveň mora.Guvernér amerického štátu Severná Karolína Roy Cooper vyhlásil pred príchodom hurikánu stav núdze. Živel sa podľa predpovede preženie aj územím tohto štátu, ktorý sa ešte poriadne nespamätal z následkov predchádzajúceho hurikánu Florence.Michael ostane v kategórii hurikánu ešte aj vo štvrtok, keď bude prechádzať cez územie amerického štátu Georgia.Hurikán Michael podľa aktuálnych údajov stále naberá na sile a jeho oko sa nachádza približne 80 kilometrov od pobrežia Floridy. Oblasť už bičuje silný dážď a mohutný vietor.Zhruba 375.000 ľudí na pobreží Mexického zálivu vyzvali na evakuáciu, alebo im nariadili, aby svoje domovy opustili v dôsledku ohrozenia.