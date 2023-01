Gyimesi nechce byť 76-ty prilepený na stoličke, pod Hegerov návrh sa nepodpísal ani Linhart

Prilepený na stoličke

16.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady (NR) SR György Gyimesi (OĽaNO) sa ešte nepodpísal pod návrh dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO) na vytvorenie novej 76-ky poslancov.„Vláda pracuje na základe schváleného programového vyhlásenia, parlament sa na základe hodnôt a programov delí na koalíciu a opozíciu. Čo by som mal teda podporiť? Že budem 76-ty prilepený na stoličke? Kde sú tie princípy a ciele, na základe ktorých vzniká jednota a nová väčšina? Mám podpísať bianko šek?," pýta sa na sociálnej sieti poslanec.Zároveň dodal, že v poslednom období sa stalo toho veľa, že momentálne nedokáže neprincipiálne sľúbiť, že v budúcnosti bude neoblomne podporovať niečo, o čom dnes nevie, čo je.„Každý parlament by mal mať dôstojnosť, hodnotu a svoje miesto vo formovaní spoločnosti. Ako poslanci NR SR by sme sa podľa toho mali správať a neostávať za každú cenu prilepení ku stoličke. Vláda stratila väčšinu a dnes sa v kruhu tých, ktorí hlasovali za jej pád, hľadajú podpisy na jej ďalšiu podporu. Čo vlastne tí ľudia podpisujú? Ako znie otázka? Či chceš byť naďalej poslancom NR SR?," dožaduje sa odpovedí Gyimesi.Nezaradený poslanec Národnej rady SR Patrick Linhart tvrdí, že sa nepodpísal pod návrh dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO) na zostavenie novej 76-ky, aj keď bol o to požiadaný.„Premiér vyhlásil, že má vyzbierané podpisy nezaradených poslancov pre podporu novej vlády. Veľmi ma toto vyhlásenie prekvapilo," uviedol Linhart na sociálnej sieti. Zároveň dodal, že má problém s podporou tej istej vlády, ktorej v decembri uplynulého roku vyslovil nedôveru. „Myslím, že riešením sú predčasné voľby, sľubov som sa už napočúval dosť," tvrdí poslanec.Patrick Linhart na sociálnej sieti ďalej napísal, že žiada spustenie aplikácie Potravinový semafor, ako aj podporu noviel zákonov, ktoré predložil do parlamentu. „Po schválení sa majú zaviesť výkupné centrá pre slovenských lokálnych pestovateľov, zlepšenie stravovania v školách a nemocniciach," doplnil.