Gyimesi sa obáva presunutia hlasovania o občianstve, hovorí o nepriateľských aktoch voči Maďarsku

Má sa zaviesť výnimka

Nepriateľské akty voči Maďarsku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2021 (Webnoviny.sk) - Prijatie novely zákona o štátnom občianstve sa má zavŕšiť na prvej riadnej schôdzi parlamentu v novom roku vo februári. Vláda pritom novelu schválila tento rok vo februári. Definitívne hlasovanie o nej sa neustále presúvalo. Poslanec György Gyimesi (OĽaNO) pre agentúru SITA povedal, že možno sa znovu odloží.Novela má zmierniť podmienky, za ktorých dochádza ku strate štátneho občianstva, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo.O slovenský pas prichádzajú ľudia od roku 2010, keď vláda Roberta Fica reagovala na maďarský zákon, ktorý zjednodušil udeľovanie občianstva zahraničným Maďarom. Do roku 2010 mohol človek stratiť slovenské občianstvo len v tom prípade, ak o to sám požiadal.Po novom sa má zaviesť výnimka, keď ku strate slovenského pasu nedôjde. Je to vtedy, ak má slovenský občan na území štátu, ktorého občianstvo nadobudne, povolený registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov a predloží o tom doklady.Podľa Gyimesiho je vraj obava, že Maďarsko bude vydávať občanom potvrdenia o pobyte, ktoré nezodpovedajú pravde. Toto nie je podľa poslanca problém samotného zákona ale vyhlášky ministerstva vnútra, ktoré má spresniť požadované doklady, ak si chce občan ponechať slovenské občianstvo.„Všetky tieto akty pokladám za nepriateľské voči Maďarsku. Pretože, ak ktorýkoľvek občan SR prijme štátne občianstvo Maďarska, hoci aj dnes alebo zajtra, tak Slovenská republika sa to nikdy nedozvie. Ak by si Maďarsko chcelo takýmto spôsobom vyrábať nových voličov, tak, ako to tvrdí minister zahraničných vecí Ivan Korčok, môže to bez akýchkoľvek problémov robiť hocikedy. Toto sú len zástupné dôvody, aby sa tento zákon o štátnom občianstve odďaľoval,“ zdôvodnil Gyimesi.Podľa neho sú akékoľvek obavy bezpredmetné. Poukázal na to, že v minulých voľbách v Maďarsku vyše 200-tisíc ľudí volilo zo zahraničia, z toho 98 percent volilo Fidesz. Všetky tieto hlasy priniesli dokopy dva poslanecké mandáty, čo je, ako uviedol Gyimesi, marginálne. „Z pohľadu Slovenska si osobne myslím, neexistuje viac ako 15-tisíc občanov, ktorí by prijali štátne občianstvo Maďarska. Tí by boli len štatistickou chybou v sčítaní a žiadnym spôsobom by nedokázali ovplyvniť voľby v Maďarsku,“ dodal poslanec.