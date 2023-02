Gyimesi v rozhovore medzi štyrmi očami dostal od Aliancie predvolebnú ponuku, viac o nej ale hovoriť nebude

Rozhovor medzi štyrmi očami

Most-Híd ho kritizovala

18.2.2023 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR OĽaNO ) dostal neoficiálnu predvolebnú ponuku od Aliancie , ktorá združuje maďarské strany. Bližšie sa však k obsahu tejto ponuky nechce vyjadriť. Ako povedal, mal s predsedom Aliancie asi 20-minútový neformálny rozhovor medzi štyrmi očami.„Je pravda, že mi neformálne niečo ponúkol, ale nebudem o tom teraz hovoriť, keďže nemám mandát na to, aby som vynášal z rozhovoru medzi štyrmi očami,“ uviedol. Dodal, že ak príde pozvanie na oficiálne stretnutie, tak sa na ňom zúčastní a potom bude môcť o výsledkoch rokovania informovať verejnosť.„Dajú sa dať ponuky, ktoré sú automaticky určené na to, aby sa odmietli. A potom sú ponuky, ktoré majú za cieľ prekročiť päťpercentnú hranicu a mať zastúpenie v Národnej rade SR. To, o čom mi hovoril pán predseda, nesledovalo ten druhý cieľ,“ skonštatoval Gyimesi.Platforma Most-Híd , ktorá pôsobí v rámci Aliancie, Gyimesiho už viackrát verejne kritizovala. Gyimesi si však nemyslí, že ho en bloc odmieta.„Odmietajú ma niektorí politici z platformy, pretože ja robím hodnotovú a konzistentnú politiku a chránim záujem obyčajných ľudí. Nikdy to neboli ekonomické záujmy oligarchov alebo liberálno-progresívnych kruhov, vždy stál v centre mojej politiky občan a týchto ľudí to jednoducho vyrušuje,“ povedal.