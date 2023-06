Gymnastka Mokošová získala na World Challenge Cupe ďalšie pódium

Slovenská gymnastka Barbora Mokošová si cez víkend pripísala dve pódiové umiestnenia na podujatí World Challenge Cup v Osijeku. Po tretej priečke na bradlách pridala v nedeľu druhé miesto vo finálovom cvičení na kladine so známkou 12,700. Triumfovala Austrálčanka Georgia Godwinová (13,900).



Dvadsaťšesťročná slovenská gymnastka si v priebehu troch týždňov vybojovala v challenge seriáli Svetového pohára spolu štyri cenné kovy. Koncom mája v bulharskej Varne obsadila vo finále na bradlách tretie miesto so známkou 12,866. Začiatkom júna v Tel Avive v rovnakej disciplíne triumfovala, keď dosiahla hodnotenie 13,300 bodu. "Bol to pre nás už tretí náročný pretekársky víkend a v nich nezabudnuteľné skvelé výkony," zhodnotil pre TASR Mokošovej tréner Martin Zvalo.