Gymnazisti z Nového Mesta nad Váhom sa namiesto vyučovania h3kovali

H3KNISA je projekt iniciatívy Na veku záleží. Ide o inovatívny a moderný koncept prevencie závislosti od fajčenia u stredoškolákov je pripravený na odporúčaniach Európske komisie. Cieľom je priniesť problematiku fajčenia a iných závislostí mladých ľudí tak, aby zarezonovala a vyvolala u študentov záujem diskutovať a rozmýšľať nad škodlivosťou fajčenia.Projekt navštevuje stredné školy po celom Slovensku už tretí rok a v apríli zavítal H3KNISA na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Pokračovať bude od septembra v ďalšom školskom roku.H3KNISA je Deň bez vyučovania na stredných školách so zaujímavými ľuďmi a spíkrami z generácie tretieho tisícročia, teda 3K. Workshopy s inšpiratívnymi lektormi sú v malých skupinách a umožňujú študentom zdieľať svoje skúsenosti a názory v neformálnom prostredí. Absencia pedagógov dáva študentom priestor na otvorenú a autentickú výmenu názorov bez prítomnosti učiteľov. A popritom sa lektori snažia nenásilne zakomponovať problematiku fajčenia, kde táto téma je prítomná v diskusiách, ale nie je vnucovaná.H3KNISA prináša na stredné školy množstvo workshopov s motivujúcimi influencermi a mladými ľuďmi, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudzujú a motivujú začať v pozitívnom viac nad sebou porozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie, či väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy. To im opäť umožní vnímať nepríjemné situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a nudu napríklad fajčením."Témy workshopov vychádzajú z reprezentatívneho prieskumu medzi stredoškolákmi, ktorý sme v iniciatíve realizovali a z ktorého sme zistili, čo mladých ľudí trápi a teší, čo im spôsobuje stres, kto im pomáha, koho počúvajú a sledujú, s kým by sa radi stretli a hlavne aké témy im chýbajú a radi by o nich diskutovali," vysvetľuje koncept workshopov ambasádor H3KNISA"O týchto témach sa chcú študenti dozvedieť viac a chcú o nich diskutovať so svojimi skúsenejšími rovesníkmi. Najväčší záujem majú stredoškoláci o podnikanie, financie, duševné zdravie, zdravý životný štýl, sebalásku, sexuálnu výchovu, kritické myslenie, cestovanie, ekológiu a ďalšie témy, ktoré dali zároveň aj hlavné rámce pre oslovovanie lektorov," dodal Matúš Okajček.Počas dňa bez vyučovania H3KNISA si študenti vyberajú tri workshopy, ktoré ich zaujímajú, a lektorov, ktorých si chcú vypočuť. V neformálnej atmosfére sa s nimi o svoje skúsenosti a pohľad na svet aj fajčenie delí napríklad Bekim, influencer Matúš Okajček, Kristýna Koudelková z OZ Chuť žiť, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Maroš Mušinka a Marína Bednárová z OZ Prima, slowfashion influencerka LaFlorita, Filip Schlosser z Financopédie, Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy a travel blogger Rado Hoppej Nie je túra bez Štúra.V prípade záujmu môžu školy poslať prihlášku cez www.h3knisa.sk