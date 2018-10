Gymnázium v Banskej Bystrici nesie meno po Andrejovi Sládkovičovi

Andrej Sládkovič. Foto: TASR/Ladislav Roller Foto: TASR/Ladislav Roller

Banská Bystrica 21. októbra (TASR) – Ak v meste pod Urpínom alebo v jeho okolí povie niekto "GAS" či "GAS-ko", každý vie, že hovorí o Gymnáziu Andreja Sládkoviča (GAS) v Banskej Bystrici.Rovnako ako niekdajšia Československá republika i táto škola v školskom roku 2018/19 slávi storočnicu, a to od udelenia pomenovania po slovenskom štúrovskom básnikovi. Nielen v tom čase, ale dodnes, sa vníma ako pocta pre mladých ľudí a osobnosti, ktoré sa na ňom kedysi snažili presadiť slovenčinu.Podľa riaditeľky GAS Ivety Onuškovej, ak má priblížiť históriu školy a všetko, čo jej predchádzalo, musí siahnuť hlboko do bohatej histórie. Korene ich školy nachádzajú už v 17. storočí, kedy vznikli jezuitské gymnáziá a v Banskej Bystrici práve to ich. Zažilo reformy panovníčky Márie Terézie cez nazvanie štátne maďarské kráľovské katolícke gymnázium až po udelenie pomenovania Gymnázium Andreja Sládkoviča. Úradne potvrdený vznik sa datuje rokom 1919.priblížila Onušková.Nadišlo obdobie silnejúcich maďarizačných tendencií a aj napriek veľkej iniciatíve mnohých národovcov sa slovenčina dostala do úzadia. Našlo sa však mnoho študentov, ktorí si pripomínali veľké osobnosti slovenských dejín. Jednou z nich bol aj Andrej Sládkovič, na hrob ktorého priniesli kvety. Keď vznikla ČSR v roku 1918, vtedy sa rozhodlo o pomenovaní po štúrovskom básnikovi.GAS žije oslavami storočnice už od minulého školského roka a v súčasnosti vrcholia prípravy na jej najdôležitejšie akcie. Hľadá svojich bývalých absolventov.