Gymnázium v Sabinove vychovalo viacero úspešných absolventov

Na snímke budova Súkromného Gymnázia DSA Sabinov, 15. októbra 2018. Foto: TASR/Maroš Černý

Sabinov 15. októbra (TASR) - Súkromné Gymnázium DSA Sabinov oslávilo pred dvomi rokmi 70. výročie svojho založenia. Minulý rok ho ako Gymnázium Antona Prídavka od Prešovského samosprávneho kraja prevzala Slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) so sídlom v Brezne.Podľa riaditeľa gymnázia Jozefa Muránskeho v minulosti mali podstatne viac žiakov, keďže tam fungovalo i osemročné gymnázium. "Momentálne sme malé gymnázium, máme približne 90 žiakov. Zmenili sa pomery, podmienky na štúdium a, samozrejme, že migrácia za prácou a vzdelaním do väčších centier je citeľná," uviedol Muránsky.Ako povedal, nepomohla im tiež bezplatná preprava vlakom pre študentov. "Pretože Prešov je veľkým lákadlom z hľadiska využitia voľného času, aj iných aktivít, takže s týmto sa trošku boríme," povedal Muránsky."Zrejme každé gymnázium musí bojovať s nízkym počtom žiakov, pretože celá spoločnosť začína byť orientovaná na odbornejšie, duálne vzdelávanie, čo na gymnáziu nie je možné, ale predsa len my touto cestou pôjdeme. Vytvoríme všetky podmienky na to, aby naši žiaci mohli absolvovať napríklad odbornú, nehovorím že prax, ale minimálne exkurziu v zaujímavých podnikoch. Samozrejme, nie je to povinnosť. Je to otázka záujmu a profesionálnej orientácie našich žiakov. Inklinujú k prírodovedným predmetom, odzrkadľuje sa to aj na voľbe maturitných predmetov a podobne. Takže týmto smerom chceme ísť a vytvoríme všetky podmienky preto, aby boli úspešní," priblížil riaditeľ školy.Počas nedávneho Oktoberfestu predstavili absolventov z čias, keď boli ešte štátne gymnázium. "Mnohí z nich sú významní politici, verejní činitelia, ale aj ľudia z vedeckého prostredia. Máme absolventov, ktorí vyučujú v Tokiu, Hongkongu, na Marshallových ostrovoch a v Írsku. Sú to väčšinou mladí ľudia do 35 rokov. Máme tiež absolventov, s ktorými úzko spolupracujeme. Robia školenia pre našich študentov o finančnej gramotnosti," vysvetlil Muránsky."V septembri sme robili takéto jedno veľmi zaujímavé podujatie, volalo sa to finančná zmrzlina, kde študenti absolvovali najprv prednášku, a potom test o finančnej gramotnosti a za odmenu dostali zmrzlinu," dodal riaditeľ školy.