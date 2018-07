Gyurcsány odkázal Orbánovi: Migračná kríza sa skončila,začnite vládnuť

Archívna snímka, Ferenc Gyurcsány. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 3. júla (TASR) - Maďarský expremiér a predseda opozičnej Demokratickej koalície (DK) Ferenc Gyurcsány v utorok kritizoval premiéra Viktora Orbána za to, že v pondelok v parlamente neinformoval o minulotýždňovom summite Európskej únie.Gyurcsány povedal, že Orbána v podstate chápe, pretože ak by bol informoval o výsledkoch bruselského summitu, tak by musel priznať, že migračná kríza sa už skončila.Ferenc Gyurcsány podľa spravodajského servera hvg.hu uviedol, že v súčasnosti už neprichádza viac migrantov než v bežných rokoch pred krízovým rokom 2015, takže už celú situáciu možno riešiť rutinným spôsobom.povedal expremiér.Vláda by sa podľa neho mala začať zaoberať problémami oslabujúceho forintu, alarmujúcim stavom zdravotnej starostlivosti, dramatickým nedostatkom pracovnej sily a mnohými ďalšími otázkami.domnieva sa Gyurcsány.