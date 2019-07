H. Maas vyzval na prepustenie zadržanej kapitánky lode Sea-Watch

Heiko Maas, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyzval v pondelok talianske orgány na prepustenie kapitánky záchrannej lode Sea-Watch 3, ktorú zadržali po tom, ako v noci na sobotu priviezla bez povolenia 40 migrantov do prístavu na ostrove Lampedusa. Argumentoval, že záchrana migrantov je humanitárny, a nie kriminálny čin. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP.povedal Maas na margo prípadu kapitánky lode patriacej nemeckej mimovládnej organizácii Sea-Watch.Racketeovú (31), ktorá je občiankou Nemecka, mali v pondelok predviesť pred súd v meste Agrigento na Sicílii, aby sa zodpovedala z napomáhania ilegálnej imigrácii a kladenia odporu polícii. Loď Sea-Watch 3, ktorá nedostala povolenie zakotviť v Taliansku, údajne pri vstupe do prístavu na Lampeduse vrazila do policajného člna.Racketeovej v prípade usvedčenia hrozí najviac desať rokov väzenia.Maas v pondelok novinárom povedal, že nadviazal kontakt s talianskymi orgánmi, aby ich upozornil, že považuje za "neprijateľné" kriminalizovať záchranu migrantov v Stredozemnom mori. Spomínaný prípad tiež podľa neho ukázal, že "dohadovanie sa o rozdelení žiadateľov o azyl (v EÚ) je nedôstojné a musí sa skončiť".Loď Sea-Watch 3 vyzdvihla 12. júna celkove 53 migrantov pri pobreží Líbye. Talianske orgány neskôr umožnili vstúpiť na územie krajiny 13 osobám, zvyšných 40 však odmietali prijať. V stredu loď vplávala bez povolenia do talianskych vôd i napriek hrozbe vysokej pokuty. Racketeová povedala, že je pripravená ísť do väzenia za to, že migrantov privezie do bezpečia.Prijatie migrantov z lode Sea-Watch ponúkli Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Luxembursko a Portugalsko. Na podporu organizácie Sea-Watch a kapitánky Racketeovej sa medzitým vyzbieralo viac než milión eur.