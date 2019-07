Haag: Mäsiara z Bosny Mladiča nakrátko hospitalizovali

Na archívnej snímke Ratko Mladič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 12. júla (TASR) - Bývalého lídra bosnianskosrbskej armády Ratka Mladiča, odsúdeného na doživotie za vojnové zločiny a genocídu, tento týždeň nakrátko hospitalizovali. Pre tlačovú agentúru AFP to uviedol v piatok jeho syn.Mladič, ktorý sa odvolal proti svojmu odsúdeniu tribunálom OSN v súvislosti s bosnianskou občianskou vojnou z 90. rokov, má po niekoľkých mŕtviciach chatrné zdravie. Jeho syn Darko Mladič uviedol, že 76-ročný otec sa necítil dobre vo štvrtok, keď ho prišla do väzenia navštíviť manželka.povedal Mladič mladší. Dodal, že jeho otec sa cítil v piatok už lepšie a vrátil sa do svojej cely v holandskom Haagu.Mladič býva prezývaný "Mäsiar z Bosny" pre úlohu svojich bosnianskosrbských jednotiek počas občianskej vojny, ktorá si vyžiadala 100.000 mŕtvych a viac než milión vnútorne vysídlených.Mladiča zadržali v roku 2011 a Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) ho v roku 2017 odsúdil za vojnové zločiny a genocídu, predovšetkým za vraždu viac než 8000 moslimských mužov a chlapcov v Srebrenici z roku 1995. Mladič sa proti tomuto verdiktu vlani v marci odvolal a prípad je stále otvorený.uviedla Helena Egglestonová, hovorkyňa Medzinárodného zvyškového mechanizmu pre trestné tribunály (IRMCT).Tisíce ľudí sa vo štvrtok v Bosne zúčastnili na spomienkovom podujatí venovanom 24. výročiu masakry v Srebrenici, najhoršom vraždení na európskej pôde od druhej svetovej vojny.Pozostalí boli medzi zúčastnenými na pamätnom mieste, ktoré zahŕňa i pohrebisko 33 novoidentifikovaných obetí masakry z 11. - 22. júla 1995. Vyše 1000 osôb je v súvislosti s týmto masakrom počas bosnianskej občianskej vojny stále nezvestných.Hoci bola masakra v Srebrenici označená medzinárodnými súdmi za genocídu, srbskí i bosnianskosrbskí predstavitelia odmietajú používať tento termín. Ani jedna strana nevyslala na štvrtkové podujatie svojich zástupcov.V spoločnom stanovisku šéfky diplomacie EÚ Federicy Mogheriniovej a komisára pre rozšírenie EÚ Johannesa Hahna sa uvádza, že "genocída" v Srebrenici bola "jedným z najtemnejších momentov ľudstva v moderných európskych dejinách".