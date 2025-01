Haaland predĺžil s Manchestrom City kontrakt do roku 2034

Nórsky futbalista Erling Haaland podpísal s Manchestrom City nový deväťapolročný kontrakt. Na Etihad Stadium by 24-ročný útočník v prípade dodržania celej zmluvy zotrval do leta 2034.





Pôvodný Haalandov kontrakt mal skončiť v júni 2027, vylepšená zmluva neobsahuje žiadne klauzuly o uvoľnení. Podľa informácií CBS Sports by mal ako prvý hráč Premier League poberať týždenný základný plat na úrovni 500-tisíc libier (viac ako 593-tisíc eur), s bonusmi by to mohlo byť až 750-tisíc libier (viac ako 890-tisíc eur). Haaland by mal patriť k najlepšie plateným hráčom v Európe."Som veľmi šťastný, že som podpísal nový kontrakt a už sa neviem dočkať toho, že strávim ešte viac času v tomto skvelom klube. Manchester City je špeciálny klub, plný fantastických ľudí a skvelých fanúšikov. Je to typ prostredia, ktoré dopomáha k tomu, aby ste zo seba dostali to najlepšie. Chcel by som sa poďakovať Pepovi Guardiolovi, jeho realizačnému tímu, mojim spoluhráčom a všetkým v klube za to, ako mi v predchádzajúcich rokoch pomáhali. Chcem sa naďalej rozvíjať a zlepšovať, aby som pomohol k dosiahnutiu ďalších úspechov," citovala agentúra AP útočníka "The Citizens" po podpise kontraktu.Tréner Guardiola nemá obavy, že by Haalandovi takáto dlhodobá zmluva znížila chuť uspieť. Naopak, očakáva hráčovo zlepšenie na ihrisku. "Nemyslím si, že poľaví, keď má zmluvu. Miluje futbal a je veľmi súťaživý. Dobré aj tie zlé chvíle vie dať okamžite do úzadia, aby sa mohol sústrediť na ďalšie výkony. Preto je to výnimočná správa pre nás všetkých. Keď sa hráč rozhodne podpísať takúto zmluvu, robí to z presvedčenia, že tu chce zostať. Miluje tento klub a ľudí, ktorých má okolo seba. Preto si myslím, že toto miesto je na najbližších desať rokov to najlepšie pre neho," vyhlásil španielsky kouč.O služby Haalanda sa v nedávnej minulosti zaujímal Real Madrid. Reprezentant Nórska prestúpil do Manchestru City v roku 2022, v 126 zápasoch zaznamenal 111 gólov. Od príchodu sa mu podarilo dvakrát vyhrať s tímom Premier League, v jednom prípade zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza Ligy majstrov, FA Cup i Európsky superpohár.