Hackathon Európskej komisie priniesol viac než sto inovácií pre boj s koronavírusom

Minimálny kontakt

Sledovanie kanalizácie

Víťazi na Matchaton

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hackathon #EUvsVirus, ktorý viedla Európska rada pre inovácie (EIC) Európskej komisie , priniesol 117 inovatívnych riešení pre boj proti novému koronavírusu. Na projekte, ktorý sa konal od 24. do 26. apríla, sa zúčastnilo viac ako 20 900 ľudí z Európskej únie a iných krajín s celkovo 2 150 rôznymi riešeniami.Účastníci hackatonu súťažili v šiestich hlavných kategóriách s viacerými podkategóriami.V hlavnej kategórii Zdravie a život zvíťazil Team Discovery z Maďarska za vysoko škálovateľný systém monitorovania pacientov, ktorý minimalizuje potrebu fyzického kontaktu medzi sestrami a pacientmi.Maďarský Linistry for safe retail uspel v hlavnej podnikateľskej kategórii za diaľkové riešenie udržiavania sociálneho odstupu v maloobchodoch.V hlavnej kategórii Sociálna a politická súdržnosť vyhrala skupina Aidbind s členmi z Bulharska, Nemecka, Malty, Švédska a Švajčiarska, a to za ich riešenie informačnej medzery medzi dopytom, ponukou a financovaním zdravotníckych výrobkov obstarávaných prostredníctvom darov a charity.V kategórii vzdelávania a práce na diaľku dominoval švajčiarsko-ukrajinsko-americko-indický projekt The Village - Where The World Is Your Classroom s platformou online dediny určenej na experimentálne virtuálne vzdelávanie.Litovská Bankera Business Care vyhrala v hlavnej kategórii Digitálne financie s riešením poskytnutia krátkodobého financovania malých a stredných podnikov na pokrytie ich potrieb likvidity v čase krízy.V hlavnej kategórii Ostatné zvíťazila iniciatíva Sewers4COVID, ktorá má členov z Grécka, Holandska, Španielska a Spojeného kráľovstva, za ich platformu na sledovanie kanalizácie za účelom včasnej detekcie vírusu."Riešenia vyberala porota a zvážila ich podľa potenciálu vplyvu, technickej komplexity a originality, dokončenia prototypu a efektívnosti podnikateľského plánu. Pre každú výzvu, ktorých je 37, vybrala víťazov a dve druhé miesta. Partneri ponúknu víťazom podľa ich výberu finančné ceny. Dosiaľ partneri sľúbili dovedna vyše 100-tisíc eur," vysvetlila na margo hackathonu eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel.Víťazné tímy sa od 22. do 25. mája zúčastnia na Matchatone, ktorého cieľom je zosúladiť ich potreby s dostupnými zdrojmi.Okrem toho tiež víťazi dostanú pozvanie pripojiť sa k EIC COVID Platform, ktorá sprostredkuje spojenie s ich konečnými spotrebiteľmi a poskytne prístup investorom, nadáciám a iným finančným príležitostiam z celej Európskej únie.Informácie pochádzajú z webstránky Európskej komisie a euvsvirus.org.