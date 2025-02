Hackerský útok na kataster podľa Fica nebol náhodný, mal súvisieť s pokusom zvaliť vládu – VIDEO

Kritika na stranu opozície a médií

Kompletná obnova by mala nastať koncom februára

12.2.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico je presvedčený o tom, že hackerský útok z 5. januára proti centrálnemu systému katastra nehnuteľností a proti katastrálnym odborom okresných úradov nebol náhodný a mal súvis s pokusom zvaliť vládu. Potvrdzuje to podľa jeho slov rozsah, „ako útok zneužili protivládne médiá a opozícia na destabilizáciu spoločnosti v čase, kedy po Slovensku putovali plány na obsadenie vládnych budov a znemožnenie práce vlády".Tí podľa neho aj v súčasnosti pokračujú v šírení poplašných správ o katastri, o tom, že ľudia môžu prísť o svoje majetky. Uviedol to v stredu vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.„Faktom je, že príslušné orgány na jednej strane robia kroky na prijatie opatrení, ktoré zabránia podobnému útoku a na strane druhej krok po kroku obnovujú prístup ľudí k informáciám a službám katastra. A to prirodzene trvá nejaký čas," poznamenal Fico. Zároveň informoval, že k strede 12. februára poskytuje svoje služby dokopy 74 katastrálnych odborov na okresných úradoch, jeden odbor v obmedzenom režime.Vzhľadom na náročnosť úloh vyplývajúcich z odstraňovania dôsledkov útoku však musia ľudia podľa jeho slov fyzicky zájsť na príslušný katastrálny úrad, ak potrebujú využiť jeho služby. Dodal, že podstatná časť informačného systému katastra, z ktorého si ľudia mohli z pohodlia domova vybavovať katastrálnu agendu, je v rukách orgánov činných v trestnom konaní a prechádza forenznou analýzou.Podľa premiéra od 22. januára funguje záložné riešenie, ktoré sa volá CICA. „Toto poskytuje aspoň základné informácie o listoch vlastníctva. V prvých hodinách fungovania tento systém zaznamenal viac ako štyri milióny dopytov, teraz je už stabilizovaný," uviedol.Zástupcovia príslušných orgánov, ktorí sa zúčastnili na stredajšom zasadnutí, podľa neho uviedli, že kompletné obnovenie online prístupu k aktuálnym listom vlastníctva by malo nastať na konci februára.„Do polovice marca by sa mali naplno rozbehnúť služby pre banky a notárov a potom aj služby pre mestá a obce, aby mohli overovať daňové priznania," avizoval Fico.