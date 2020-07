Hackerský útok na sieti Twitter zasiahol stotridsať účtov, páchatelia sa zmocnili len malej časti

Má ísť o koordinovaný útok

Prípad vyšetruje aj FBI

Na fóre sa objavil predajca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Stredajší veľký hackerský útok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter sa dotkol 130 účtov. Oznámila to spoločnosť Twitter s tým, že len v prípade malej skupiny sa útočníkom podarilo nad účtami získať aj kontrolu.Terčom útoku sa stalo mnoho prominentných amerických osobností, ako napríklad Elon Musk Kanye West či Barack Obama , prostredníctvom ktorých hackeri žiadali o zaslanie bitcoinov na účet s tým, že sa ľuďom vráti dvojnásobok.Už skôr Twitter vysvetlil, že to bol podľa všetkého "koordinovaný útok sociálneho inžinierstva" zameraný na niektorých jeho zamestnancov s prístupom k vnútorným systémom a nástrojom.Prostredníctvom nich hackeri následne prevzali kontrolu nad mnohým prominentnými a overenými účtami a tweetovali za nich.Twitter uviedol, že postihnuté účty okamžite uzamkli, pochybné príspevky odstránili a tiež v rámci vyšetrovania dočasne zabránili uverejňovaniu obsahu z overených účtov či pozastavili žiadosti o resetovanie hesla.Za krátky čas, čo boli pochybné tweety online, odkaz, ktorý obsahovali, dostal príspevky v hodnote viac ako 100-tisíc dolárov (v prepočte zhruba 88-tisíc eur).Twitter v piatok uviedol, že stále vyšetruje, či hackeri ukradli súkromné dáta používateľov vrátane súkromných správ."Pracujeme s vlastníkmi účtov, ktorých sa to týka, a budeme to robiť aj v nasledujúcich niekoľkých dňoch," uviedla spoločnosť.Súkromné správy Kanyeho Westa a jeho manželky Kim Kardashian West či Elona Muska by na dark webe mohli mať finančnú hodnotu, predaj správ prezidentského kandidáta Joea Bidena a niekdajšieho newyorského starostu Michaela Bloomberga by zase mohlo mať politické následky, uvádza spravodajský portál BBC.Prípad vyšetruje aj americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) . Kto je za útok zodpovedný, nie je známe. Možné známky o páchateľoch sa však zrejme dostávajú na povrch na sociálnych médiách.Skôr počas tohto týždňa bezpečnostná firma Hudson Rock zaznamenala reklamu na hackerskom fóre, v ktorej predajca tvrdil, že je schopný ukradnúť akýkoľvek účet na Twitteri prostredníctvom zmeny e-mailovej adresy, s ktorou je spojený.Predajca tiež zverejnil fotografiu panelu, ktorý je zvyčajne vyhradený pre zamestnancov Twitteru na vysokej úrovni, pričom sa zdá, že umožňoval plnú kontrolu nad pridávaním e-mailovej adresy k účtu alebo odstránenie existujúcej.To naznačuje, že útočníci mali prístup k systémovým nástrojom sociálnej siete prinajmenšom 36 až 48 hodín pred zverejnením podvodných tweetov.Výskumníci tiež spojili s útokom jedno konto na Twitteri, ktoré už medzičasom z platformy stiahli.