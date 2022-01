Hackerský útok znefunkčnil vládne webové stránky na Ukrajine, kritickú infraštruktúru nezasiahol

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Viaceré vládne webové stránky na Ukrajine boli v piatok dočasne nefunkčné. Ako uviedli ukrajinskí predstavitelia, na svedomí to mal veľký hackerský útok. Cieľom útoku bolo približne 70 webových stránok národných a regionálnych orgánov. Nezasiahol však kritickú infraštruktúru.Zatiaľ nie je známe, kto by mohol stáť za kybernetickým útokom. Ten nastal v čase zvýšeného napätia s Ruskom a po tohtotýždňových rozhovoroch medzi Moskvou a Západom.Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleg Nikolenko na Facebooku napísal, že stále trvá vyšetrovanie, no pripomenul, že v minulosti sa uskutočnilo množstvo ruských kybernetických útokov proti Ukrajine.Zasiahnuté webové stránky obsahovali správu v ukrajinčine, ruštine a poľštine, že unikli osobné údaje Ukrajincov. „Bojte sa a očakávajte najhoršie. Toto je pre vašu minulosť, súčasnosť a budúcnosť,“ bolo uvedené v správe. Ukrajinský štátny orgán pre komunikáciu a ochranu informácií však uviedol, že únik osobných údajov nenastal.