Had v šatách či nábojnica v ramene. Kuriózne prípady dokazujú, že cestovné poistenie sa skutočne oplatí!

13.6.2023 (SITA.sk) - Dám si pozor. Mnoho Slovákov a Sloveniek význam cestovného poistenia stále podceňuje. Dovolenkári sa častokrát domnievajú, že ak nevykonávajú žiadne extrémne športy a nepohybujú sa na nebezpečných miestach, nemôže sa im nič vážne prihodiť. Opak je však pravdou."V Union poisťovni sa v rámci komunikácie s klientmi a klientkami stretávame s naozaj kurióznymi situáciami. Úrazy a nehody, ktoré sa im udiali, ich mnohokrát dostali do situácie, kedy potrebovali ošetrenie lekárom a to v zahraničí nebýva lacné. Aj keď ich pred samotnou udalosťou ochrániť nedokážeme, vieme im preplatiť náklady za pobyt v nemocnici či potrebnú liečbu. Sumy, ktoré našim klientom takto preplácame, sú s cenami poistenia neporovnateľné," uvádza hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová.V januári poisťovňa kompenzovala náklady vo výške viac než 500 eur klientke, ktorú na dovolenke v Indonézii uštipol had. "Had sa skrýval v šatách, ktoré mala zavesené v skrini. Je zrejmé, že tejto situácii predísť nemohla," vysvetľuje Baluchová. "Klientka bola hospitalizovaná, bol jej podaný protijed a infúzia. Našťastie, všetko skončilo dobre."Medzi ďalšie zvláštne poistné udalosti patrí zážitok klienta, ktorého počas pobytu v USA niekto postrelil vzduchovkou do pleca. "Zranenie sa udialo večer, náš klient bol na návšteve u svojich priateľov a náhla bolesť a krv ho šokovali. Neskôr sa zistilo, že v okolí zvykli susedia vzduchovkou plašiť zver," uvádza Baluchová. Ošetrenie v miestnej nemocnici nakoniec klienta vyšlo na 3000 eur.A kde sa človek môže stretnúť s najnebezpečnejšími situáciami? "Zaznamenávame udalosti z rôznych častí sveta, tu sa na klientov nevzťahuje žiadna štatistika. Z Islandu evidujeme zrážku snežného skútra s kamiónom, z Ázie uhryznutie opicou, ale riešili sme aj zabehnutú kosť v hrdle, ktorá potrápila nášho poisteného v Chorvátsku."Podľa Union poisťovne je tiež dôležité uvedomiť si, že Európska karta zdravotného poistenia (EHIC), ktorou Slováci a Slovenky disponujú, kryje len základnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť a len vo verejných zdravotníckych zariadeniach. Ak by bol klient napríklad v zahraničí hospitalizovaný a jeho zdravotný stav by si vyžadoval prevoz naspäť na Slovensko, tieto náklady mu už EHIC nekryje.Potešujúce je, že do cien cestovného poistenia sa zatiaľ nepremietla inflácia. Pokiaľ došlo k navýšeniu cien poistenia, bolo to vždy vyvolané úpravami rozsahu poistenia a navýšením limitov poistného krytia vybraných rizík ponúkaných v rámci jednotlivých produktov cestovného poistenia, čo je pre poistených výhodou."V rámci individuálneho krátkodobého cestovného poistenia vyjde poisteného dovolenkový pobyt v rámci Európy v rozsahu poistenia základných rizík, t. j. liečebných nákladov v zahraničí, poistenia zodpovednosti za škodu, poistenia úrazu a poistenia batožiny menej než 30 eur. Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú k tomu nárok na zľavu 30 % z tejto sumy, zvýhodnené ceny sa týkajú i detí a mladistvých," uzatvára za Union hovorkyňa Kristína Baluchová. Bližšie informácie záujemcovia nájdu priamo na stránke Union poisťovne Informačný servis