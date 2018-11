Hádzanári Prešova idú do Ruska s jasným cieľom, Goluža: Zápas kariéry

Na snímke hráči Prešova, uprostred tréner Slavko Goluža. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Tabuľka C-skupiny:



1. Bjerringbro/Silkeborg 8 6 0 2 261:216 12

2. Sporting Lisabon 8 6 0 2 242:220 12

3. TATRAN PREŠOV 8 6 0 2 222:206 12

4. Besiktas Mogaz 8 3 0 5 200:225 6

5. Čechovskí Medvedi 8 2 0 6 212:226 4

6. Metalurg Skopje 8 1 0 7 193:237 2



zostávajúci program Tatrana:



sobota, 24. novembra: Čechovskí Medvedi - Tatran Prešov /14.00/

sobota, 1. decembra: Tatran Prešov - HC Metalurg /19.30/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 23. novembra (TASR) - Každý jeden z doterajších zápasov hádzanárov Tatrana Prešov v C-skupine Ligy majstrov mal svoju dôležitosť, význam sobotného duelu na palubovke Čechovských medveďov je však mimoriadny. Slovenský majster má boj o play off nádejne rozohraný a situáciu má vo svojich rukách. Tréner Slavko Goluža aj jeho zverenci hovoria o životnom zápase.Dva zápasy pred koncom základných skupín bojujú v "céčku" tri tímy o dve postupové miestenky. Prešovčania nedávnym víťazstvom v dánskom Silkeborgu zamotali situáciu na čele. Spoločne so Silkeborgom a lisabonským Sportingom majú po 12 bodov. V priebežnej tabuľke rozhoduje skóre, v konečnom poradí môžu zavážiť vzájomné zápasy. S dánskym tímom majú lepší vzájomný duel, s portugalským horší. Výhodou Prešovčanov je, že Silkeborg a Sporting sa "vybijú" vo vzájomnom súboji, takže dve kolá pred koncom majú Prešovčania situáciu vo vlastných rukách. Nič to však nemení na ich nutnosti vyhrávať. Pri predpokladaných sobotných víťazstvách Silkeborgu v Skopje a Sportingu nad Besiktasu bude pre Prešovčanov dôležité zabrať naplno v Rusku. Vysokú motiváciu Prešovčanov podporí aj fakt, že Čechovským medveďom doma podľahli najtesnejšie 27:28.vyhlásil tréner Tatrana Slavko Goluža.Spojka Prešovčanov Lukáš Urban si uvedomuje, že po prípadnom víťazstve v Rusku by boli jednou nohou v play off.uviedol Urban.