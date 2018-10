Hádzanári SR na úvod kvalifikácie ME proti Maďarsku, chcú aspoň bod

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia SR na zápasy kvalifikácie ME 2020 proti Maďarsku a Rusku:



brankári: Teodor Paul (USAM Nimes Gard/Fr.), Marián Žernovič (FTC KN KFT Budapešť/Ma.), Michal Shejbal (TSV St. Otmar St. Gallen/Švajč.)

pivoti: Dominik Kalafut (Cesson Rennes Métropole Handball/Fr.), Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Andrej Petro (HKM Šaľa) krídla: Miroslav Volentics, Tomáš Urban, Martin Straňovský (Tatran Prešov).

spojky: Csaba Szücs ml. (Bergischer HC/Nem.), Matej Mikita (Chartres Métropole Handball/Fr.), Patrik Hruščák (TSV Fortitudo Gossau/Švaj.), Ľubomír Ďuriš (B.Braun Gyöngyös/Maď.), Otto Kancel (Balatonfüredi KSE/Maď.), Maroš Baláž (AEK Atény/Gréc.), Oliver Rábek, Juraj Briatka, Marek Hlinka (obaja HK Agro Topoľčany)

Bratislava 22. októbra (TASR) - Na slovenských hádzanárov čaká v stredu 24. októbra vstup do kvalifikácie o postup na ME 2020 vo Švédsku, Rakúsku a Dánsku (10. – 26. januára 2020). Najskôr sa predstavia v Maďarsku a v sobotu 27. októbra o 18.00 h privítajú v prešovskej Tatran handball aréne favorita skupiny Rusko. Slováci budú v 7. kvalifikačnej skupine ešte okrem Maďarska a Ruska bojovať aj s Talianskom. Hráči i tréneri si želajú do kvalifikácie vstúpiť úspešne, potešil by ich aj bod.Hlavný tréner mužskej reprezentácie Heine Ernst Jensen zaradil do nominácie 19 hráčov a na štart novej kvalifikácie sa teší.povedal kouč Slovákov. Pre zranenia však v pôvodnom menoslove prišlo k niektorým zmenám.prezradil asistent trénera Radoslav Antl a dodal:Slovákov čakajú na úvod favoriti skupiny, ale Antl má prianie uspieť aj proti nim:Maďarskú hádzanú dobre pozná Ľubomír Ďuriš, ktorý pôsobí v tamojšej lige.Bodové očakávania má aj brankár Teodor Paul, ktorý považuje súboj v Maďarsku za najnáročnejší v celej kvalifikácii.