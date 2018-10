Hádzanári SR prehrali s Ruskom, Ďuriš tvrdí, že rozhodli detaily

Na snímke slovenskí reprezentanti v hádzanej Ľubomír Ďuriš (v popredí) a Matej Mikita počas tréningu Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Tabuľka 7. skupiny:



1. Maďarsko 2 2 0 0 60:44 4



2. Rusko 2 2 0 0 56:41 4



3. SLOVENSKO 2 0 0 2 43:52 0



4. Taliansko 2 0 0 2 42:64 0



ďalší program 7. skupiny:



10.- 11. apríla 2019:



Taliansko - Slovensko



Rusko - Maďarsko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 28. októbra (TASR) - Hádzanári Slovenska podali proti Rusku výrazne lepší výkon než nedávno s Maďarskom, na konte v kvalifikačnej skupine ME 2020 majú však naďalej nulu. Proti Rusku boli takmer po celý zápas v tesnom náskoku, záver však vyznel pre súpera. Pozitívom bola nielen zlepšená hra, ale aj výkon brankára Mariána Žernoviča.Nebyť zákrokov 27-ročného brankára, mohlo byť "vymaľované" už po prvom polčase. Žernovič v ňom zmaril štyri trestné hody súpera a k tomu zneškodnil aj ďalšie "tutovky." "" uviedol krídelník Tomáš Urban.Žernovič mal podľa oficiálneho zápisu celkovo 19 úspešných zákrokov, no napokon to nestačilo ani na remízu.poznamenal Žernovič.Slováci chceli dať zabudnúť na stredajšiu prehru v Maďarsku (22:30) a výkonom sa im to aj podarilo. Tréner Heine Ernst Jensen po zápase priznal, že na zlepšenom hernom prejave sa podpísal dlhší čas na prípravu. Jeho zverenci dlhé minúty držali tesný náskok, viackrát viedli aj o tri góly, ale zaplnená Tatran handball aréna sa napokon cenného víťazstva nedočkala. Rusi rozhodli vyrovnaný súboj gólom dve sekundy pred koncom zápasu.povedal Ďuriš.Reprezentanti si po zápase uvedomovali, že nula na bodovom konte po dvoch zápasoch v štvorčlennej skupine znamená imperatív víťazstiev v ďalších dueloch. Na ME 2020 sa prebojujú prvé dva tímy zo skupín a štyri najlepšie celky z tretích miest. Je zrejmé, že aj na jar 2019, keď bude kvalifikácia pokračovať, bude o čo hrať.poznamenal Tomáš Urban.