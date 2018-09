Hádzanári Tatrana Prešov vstúpili úspešne do Ligy majstrov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

C-skupina:



Besiktas Mogaz - Tatran Prešov 22:28 (10:13)



Najviac gólov Besiktas: Özbahar 4, Döne 4, Ersin 3, zostava a góly Tatrana: Čupryna, Cvitkovič - Rábek 3, Hrstka 1, Lapajne 4, Rečičár, L. Urban 3, Číp 3, Vučko 2, Straňovský 3, Butorac 4, Carapkin 1, Gatine 3, Babič 1. Rozhodovali: Brkič, Jusufhodzi (obaja Rak.), 7 m hody: 5/3 - 4/3, vylúčení: 3:3.



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 15. septembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do Ligy majstrov, keď na palubovke tureckého klubu Besiktas Mogaz zvíťazili 28:22. Prešovčania nastúpia na ďalší zápas C-skupiny Ligy majstrov v sobotu 22. septembra od 18.00 h. V domácej Tatran Handball aréne privítajú dánsky Bjerringbro-Silkeborg.Lepší štart do zápasu mal domáci tím, ale Prešovčania otočili stav 2:1 na 2:5 a od toho momentu boli po celý čas v náskoku. Ešte v prvom polčase viackrát viedli o štyri góly a efektívnou hrou na oboch stranách palubovky kontrolovali hru. Po góle Gatineho viedli aj o 5 zásahov (7:12), no domáci tím v závere prvej časti predsa len stiahol manko na tri góly.Prešovčania však v druhom polčase nepoľavili z koncentrovaného výkonu a kritickejší dvojgólový náskok (11:13) postupne zvýšili na 13:18 a gólom Urbana aj na 14:20. V závere druhého polčasu už nepoľavili, snahy domácich hráčov o vyrovnanie dokázali eliminovať a v úvode Ligy majstrov si pripísali cenné víťazstvo.