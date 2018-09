Hádzanárky Iuventy holandskú prekážku zvládli, dánska bude náročnejšia

Na snímke tréner Peter Hatalčík. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 10. septembra (TASR) - Bez väčších problémov sa hádzanárky Iuventy Michalovce prebojovali do druhého kola Pohára EHF. V domácom dvojzápase herne i výsledkovo predčili holandské družstvo OTTO Work Force/VOC Amsterdam a už môžu myslieť na ďalšieho súpera. Sebaistota získaná presvedčivým postupom sa proti silnému dánskemu tímu Nyköbing Falster môže zísť.Hráčky Iuventy boli v dvojzápase v pozícii favorita, ale pred svojim návratom po dvoch rokoch do pohárovej Európy sa vyjadrovali skôr opatrne. Uvedomovali si riziko podcenenia, no pod vedením trénera Petra Hatalčíka sa v prvom zápase prezentovali koncentrovaným výkonom. Ten bol základ pre napokon pohodlný postup. Michalovčanky vyhrali prvé stretnutie o 13 gólov (37:24), takže do druhého išli vo výhodnej pozícii.poznamenal Hatalčík.Výhodou Michalovčaniek v oboch zápasoch bolo domáce prostredie, na ktorom sa kluby vopred dohodli. Dva zápasy za dva dni lepšie zvládli o niečo skúsenejšie Michalovčanky.poznamenala spojka Adriana Holejová.Holandský tím tvorili mladé hráčky, ktoré zbierali skúsenosti a najmä v druhom stretnutí ukázali, že ich neradno podceniť.dodal Hatalčík.Michalovčanky túžia po účasti v skupinovej fáze Pohára EHF, na ceste za týmto cieľom však ešte musia zdolať dve prekážky. Najbližšou bude dánsky tím Nyköbing Falster, ktorý je nasadený do 2. kola a v súťaži úspešne pôsobil v nedávnych sezónach. V ročníku 2016/17 sa prebojoval až do semifinále, v ktorom nestačil na nemecký Bietigheim. Hráčky Iuventy vedia, že dánsky súper bude iná kategória než holandský.poznamenal Hatalčík a rešpekt k budúcemu súperovi neskrývala ani Holejová:Michalovčanky nastúpia na prvý zápas 2. kola Pohára EHF proti Nyköbing Falster 13. alebo 14. októbra v Michalovciach.