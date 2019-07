Hádzanárky Michaloviec už poznajú súpera v Pohári EHF

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 16. júla (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce sa v 1. kvalifikačnom kole nového ročníka Pohára EHF stretnú so švajčiarskym tímom Spono Eagles z mesta Nottwil. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie vo Viedni.Iuventa figurovala pri žrebe medzi nasadenými tímami. Prvý duel sa bude hrať na palubovke slovenského šampióna v termíne 7./8. septembra, odveta je naplánovaná o týždeň neskôr 14./15. septembra. Zverenky trénera Petra Dávida sa v prípade postupu stretnú v 2. kole (12./13. a 19./20. októbra) s francúzskym tímom OGC Nice Côte d'Azur Handball, kde pôsobí aj Slovenka Martina Školková.," reagoval na žreb pre klubovú webstránku kouč Dávid.Športový riaditeľ Iuventy Michalovce Jan Beňadik uviedol: ".“V európskych pohároch sa v tejto sezóne predstavia aj hádzanári MŠK Považská Bystrica, rovnako ako vlani vo Vyzývacom pohári. Do bojov v ňom ale zverenci Václava Straku zasiahnu až v novembrovom 3. kole, kam ich priamo nasadili. Zápasy so zatiaľ neznámym súperom z druhého kola budú na programe 16./17. a 23./24. novembra. V uplynulom ročníku sa Považania v tejto súťaži dostali až do osemfinále, kde vypadli s ruským tímom HC Neva SPb Petrohrad.Hádzanári Tatrana Prešov spoznali súperov v základnej časti Ligy majstrov už koncom júna. Žreb ich nasmeroval do C-skupiny, v ktorej figurujú ešte švédsky klub IK Sävehof, fínsky Riihimäki Cocks, macedónsky HC Eurofarm Rabotnik, španielsky Bidasoa Irun a Sporting Lisabon z Portugalska. Prešovčania dosiahli v sezóne 2018/2019 svoj najlepší výsledok v Lige majstrov, v základnej skupine obsadili 3. miesto a len tesne nepostúpili do ďalšej fázy.