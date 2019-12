Hádzanárky Nórska, Holandska, Ruska a Španielska idú do semifinále MS

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

1. skupina:



Holandsko - Kórejská rep. 40:33 (23:16)



Srbsko - Dánsko 26:26 (14:11)



Nórsko - Nemecko 32:29 (17:16)



konečná tabuľka:



1. Nórsko 5 4 0 1 146:128 8*



2. Holandsko 5 3 0 2 153:136 6*



3. Srbsko 5 2 1 2 139:151 5



4. Nemecko 5 2 1 2 135:136 5



5. Dánsko 5 1 2 2 123:124 4



6. Kórejská rep. 5 0 2 3 144:165 2



* - postup do semifinále

2. skupina:



Španielsko - Rusko 26:36 (12:16)



Rumunsko - Japonsko 20:37 (8:18)



Čierna Hora - Švédsko 26:23 (12:12))



konečná tabuľka:



1. Rusko 5 5 0 0 161:117 10*



2. Španielsko 5 3 1 1 145:137 7*



3. Čierna Hora 5 3 0 2 137:137 6



4. Švédsko 5 2 1 2 141:132 5



5. Japonsko 5 1 0 4 143:150 2



6. Rumunsko 5 0 0 5 102:156 0



* - postup do semifinále

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 11. decembra (TASR) - Hádzanárky Holandska zvíťazili v stredajšom zápase 1. skupiny hlavnej fázy MS v Japonsku nad Kórejskou republikou 40:33 a postúpili do semifinále. Z prvej priečky ide ďalej Nórsko po triumfe nad Nemeckom 32:29.V 2. skupine si už isté postupujúce Rusko poradilo so Španielskom 36:26 a na turnaji ešte neprehralo. Španielky sa napriek prehre dostali do semifinále, keďže v poslednom dueli Švédsko nestačilo na Čiernu Horu 23:26.