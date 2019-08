Haftar súhlasil s dočasným prímerím v Líbyi

Chalífa Haftar, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tripolis 10. augusta (TASR) - Líbyjský poľný maršal Chalífa Haftar, ktorý sa pokúša o dobytie hlavného mesta Tripolis, súhlasil s uzavretím humanitárneho prímeria počas nadchádzajúceho islamského sviatku. Informovala o tom agentúra AFP.S návrhom na dodržiavanie pokoja zbraní počas sviatku obetovania Íd al-adhá prišla misia OSN v Líbyi. Sviatok sa v Líbyi oslavuje od nedele do utorka 13. augusta.Haftarove silyuviedol hovorca maršalových síl na tlačovej konferencií vo východolíbyjskom meste Benghází.Pred nákupným centrom v Benghází, ktoré je baštou Haftarovej armády, dnes vybuchla bomba uložená v aute, ktorá zabila dvoch pracovníkov misie OSN. Na záberoch z miesta útoku bolo vidieť aj obhorené vozidlá misie OSN, napísala agentúra AP. Pri útoku utrpelo zraneia ďalších sedem ľudí.Návrh na uzavretie humanitárneho prímeria už včera večer prijala medzinárodne uznaná líbyjská vláda národnej jednoty kontrolujúca Tripolis, ktorá bojuje voči Haftarovým silám.Svoj súhlas však podmienila tým, že pokoj zbraní bude platiť vo všetkých bojových zónach, že sa zastaví všetka priama aj nepriama paľba, ako aj pohyby vojsk a prelety lietadiel. Na dodržovanie prímeria by podľa tripoliskej vlády mala dohliadať misia OSN.Haftarova samozvaná Líbyjská národná armáda, začala 4. apríla 2019 ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis. Boje, ktoré si už vyžiadali asi 1100 mŕtvych a 5750 zranených, sa odvtedy dostali do patovej situácie, keďže ani jedna zo strán nie je schopná dosiahnuť výraznejší pokrok. Približne 120 000 ľudí muselo v dôsledku bojov opustiť svoje domovy.