Hagyari chce zabojovať o post primátora Prešova, mesto viedol už dve funkčné obdobia

Nespokojnosť s fungovaním Prešova

Hagyariho priority





Pavel Hagyari má 65 rokov. Primátorom mesta Prešov bol v dvoch funkčných obdobiach od roku 2006 do roku 2014. V nasledujúcich dvoch voľbách sa o tento post uchádzal, v oboch prípadoch ale prehral so súčasnou primátorkou







Pavel Hagyari má 65 rokov. Primátorom mesta Prešov bol v dvoch funkčných obdobiach od roku 2006 do roku 2014. V nasledujúcich dvoch voľbách sa o tento post uchádzal, v oboch prípadoch ale prehral so súčasnou primátorkou Andreou Turčanovou . Tá potvrdila, že o tretie zvolenie sa uchádzať nebude. Oficiálne svoju kandidatúru na post primátora Prešova už ohlásili aj mestský poslanec a podnikateľ František Oľha (Šanca) a generálny riaditeľ Agentúry regionálneho rozvoja PSK Artúr Benes (nezávislý). Kresťansko-demokratické hnutie oznámilo, že jeho kandidátkou bude mestská poslankyňa Zuzana Bednárová, Strana Za ľudí predstavila ako svoju kandidátku štátnu tajomníčku Vieru Leščákovú . Neoficiálne kandidatúru na primátora Prešova oznámil aj mestský poslanec Martin Eštočák (nezávislý), ktorý chce oficiálne potvrdiť svoj záujem o post primátora po zozbieraní potrebných podpisov ku kandidatúre.

15.7.2022 (Webnoviny.sk) - Kandidatúru na post primátora mesta Prešov v piatok ohlásil bývalý primátor Pavel Hagyari . Súčasný poslanec Prešovského samosprávneho kraja bude kandidovať ako nezávislý.Na kandidátke pre komunálne voľby predbežne v rámci svojho tímu počíta aj s najmenej 25 uchádzačmi o post poslancov 31-členného mestského zastupiteľstva. Nevylúčil ani plné obsadenie kandidátnej listiny.Hagyari svoju kandidatúru odôvodnil tým, že on, ani jeho priatelia a mnoho občanov mesta nie je spokojných s tým, ako Prešov funguje. Podľa neho sa doteraz nezvládal manažment mesta.„Chceme do Prešova vrátiť život, dynamiku, komunikáciu na denno-dennej báze. To, čo tu chýba, možno nie sú bezplatné MHD, ale každodenná komunikácia s ľuďmi a reakcia na problémy, ktoré existujú. Chceme z Prešova urobiť dobré miesto pre život, ktoré bude mať európske štandardy,“ uviedol Hagyari, ktorý opätovne kandiduje napriek tomu, že v predchádzajúcich dvoch komunálnych voľbách neuspel a po neúspechoch vyhlásil, že sa o post primátora znova uchádzať nebude.„To je dilema. Viac-menej občania mesta na to apelovali s tým, že som sa tu narodil, že som ´Koňar´a tu zrejme odídem na večnosť. Zmenila sa situácia, preto som sa rozhodol, že znova pôjdem kandidovať,“ vysvetlil zmenu názoru.Za svoje priority označil poriadok v meste, budovanie ciest a chodníkov, naštartovať kultúru v meste a mať korektný vzťah k všetkým prešovským športom. Podrobnejší program chce predstaviť v priebehu augusta.