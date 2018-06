Hahahahahahahaha, historická hanba, debakel, zgustli si médiá na vypadnutí Nemecka z MS vo futbale

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KAZAŇ 27. júna (WebNoviny.sk) - Ohlasy médií na predčasný koniec úradujúcich majstrov sveta Nemcov na XXI. MS vo futbale v Rusku po prehre s Kórejskou republikou (0:2):"Čierna mora! Viac sme si nezaslúžili... Je toto koniec Jogiho? Prvýkrát nebude v noci spať.""Historický debakel je dokonaný. Po tomto fiasku sa nesmie nikto zbaviť zodpovednosti. Ani Löw.""Namiesto piateho titulu máme historickú hanbu. Výkon proti Kórejskej republike je výsledkom naše nezáživnej hry na celom turnaji.""Nemecký pád. Zázrak proti Švédsku pokračoval do ponurej reality a prehry 0:2 so Kórejčanmi. Majster sveta abdikoval zo svojich pozícií. Prvý koniec v skupinovej fáze v histórii.""Za takýmto Nemeckom nám nebude smutno.""Auf Wiedersehen! Nemysliteľné sa stalo skutočnosťou. Nemecko, aktuálny majster sveta, dokonalé turnajové mužstvo, nepostúpilo zo skupiny svetového šampionátu. Neschopnosť zdolať Kórejskú republiku v kombinácii s víťazstvom Švédska nad Mexikom spôsobili, že hráči Joachima Löwa nepreskočili hneď prvú prekážku. Nemci sa po 80 rokoch lúčia so šampionátom už po prvom kole. Mexičania a Švédi si po záverečnom hvizde vzájomného zápasu padli okolo ramien a internet zaplavili vtipy na účet majstrov sveta.""Historický knokaut pre majstra sveta! Katastrofálne Nemecko.""Eliminovaní! Nemecká éra, ktorá sa začala v roku 2006, je preč.""Hahahahahahahaha....""Nemci postúpili zo skupiny na majstrovstvách sveta 16-krát za sebou, ale tentokrát končia predčasne po prehre s Južnou Kóreou v nadstavenom čase. O osude Nemcov rozhodol Kim Jong-gwon a soľ do ich rán nasypala hviezda Tottenhamu Hotspur Son Heung-min strelou do prázdnej bránky.""Majstri v pasci. Kataklyzma v Rusku. Zdolaní Kórejskou republikou sa svetoví šampióni lúčia s majstrovstvami sveta. Navyše, v skupine skončili na poslednom mieste.""Najväčšou prehrou Nemecka je Timo Werner. Tri zápasy, trikrát v základe, žiadny gól. Jeho debut na veľkom podujatí bol veľké zlyhanie.""Nemecko ponížené Kórejskou republikou. Obhajcovia titulu prvýkrát od roku 1938 končia už v prvom kole."