Haitský prezident Jovenel Moise bol zavraždený, svetoví lídri zostali z činu šokovaní

Výzvy na zachovanie poriadku

Hrozí nestabilita a násilie

7.7.2021 (Webnoviny.sk) - Zabitie haitského prezidenta Jovenela Moisea šokovalo lídrov na celom svete a vyvolalo odsúdenie i výzvy na pokoj a jednotu v krajine. Moisea zavraždila skupina neidentifikovaných útočníkov, ktorá vnikla do jeho súkromnej rezidencie.V stredu o tom informoval dočasný premiér Claude Joseph s tým, že prvá dáma Martine Moise, ktorá počas atentátu utrpela zranenia, je v nemocnici.„Správy o tomto hroznom atentáte na prezidenta Jovenela Moisea a útoku na prvú dámu Martine Moise z Haiti nás šokovali a zarmútili. Odsudzujeme tento ohavný čin,“ vyjadril sa v oficiálnom vyhlásení americký prezident Joe Biden , podľa ktorého sú Spojené štáty pripravené pomôcť a ďalej pracovať pre bezpečné Haiti.Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres atentát tiež čo najdôraznejšie odsúdil a zdôraznil, že páchatelia musia čeliť spravodlivosti. Jeho stanovisko médiám poskytol hovorca OSN Stephane Dujarric.„Generálny tajomník vyzýva všetkých Haiťanov, aby zachovali ústavný poriadok, zoči-voči tomuto odpornému činu zostali jednotní a odmietli všetko násilie,“ uviedol Dujarric.Atentát odsúdil aj kolumbijský prezident Iván Duque , podľa ktorého to bol „zbabelý čin“. Ďalší lídri vyjadrili obavy, že by atentát mohol viesť k ďalším násilnostiam.Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter varoval, že „tento zločin so sebou nesie riziko nestability a špirály násilia“.Britský premiér Boris Johnson napísal: „Je to odporný čin a ja v tomto čase vyzývam na pokoj.“Španielsky premiér Pedro Sánchez útok odsúdil a vyzval na politickú jednotu. „Chcel by som vyzvať na politickú jednotu s cieľom dostať sa z tejto hroznej traumy, ktorou krajina prechádza,“ povedal počas návštevy Lotyšska.Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian bol podľa vlastných slov „týmto opovrhnutiahodným atentátom“ šokovaný a vyzval všetkých, ktorí sa podieľajú na haitskom politickom živote, aby „ukázali pokoj a sebaovládanie“. Francúzskych občanov na Haiti zároveň varoval, aby boli čo najopatrnejší.