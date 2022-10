Halák bude v novej sezóne NHL kryť chrbát Šesťorkinovi. Ako dvojka nemôžete mať zlý duel, vraví skúsený gólman

Šesťorkin je elitný brankár

Halák začínal v Montreale

7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák bude v sezóne 2022/2023 kryť chrbát Rusovi Igorovi Šesťorkinovi v tíme New York Rangers zo zámorskej NHL.Tridsaťsedemročný bývalý reprezentant Slovenska pre denník New York Post priznal, že s úradujúcim víťazom Vezinovej trofeje pre najlepšieho gólmana kanadsko-americkej profiligy zatiaľ dobre vychádza. Ako brankárska dvojka "jazdcov" sa pokúsi využiť svoje bohaté skúsenosti."Je elitný brankár a jednotka. Dokazoval to počas celej minulej sezóny, predvádzal vyrovnané výkony. Je skvelé vidieť, ako tvrdo pracuje na tréningoch. Zatiaľ spolu vychádzame dobre. Dúfam, že sa náš vzťah rozvinie a staneme sa viac kamarátmi než len kolegami," povedal Bratislavčan, ktorý v NHL absolvoval vrátane play-off spolu 595 stretnutí počas 17 sezón.Zaznamenal v nich 302 triumfov a čisté konto vychytal 52-krát. Zachytal si v dresoch šiestich klubov, no v ostatných rokoch bol už len náhradník."Ako jednotka hráte takmer v každom zápase a aj keď vám nejaký nevyjde, skoro sa vrátite do bránky. Ako dvojka však v podstate nemôžete mať zlý duel. Keď sa taký vyskytne, na ďalšiu šancu si musíte počkať dlhšie. Je to viac frustrujúce, bolestivejšie a viac o tom premýšľate. Ako brankár musíte mať krátku pamäť. Čo sa stalo včera, bolo včera. Niekedy je však náročné hodiť to za hlavu," dodal Halák, ktorý reprezentoval Slovensko na troch majstrovstvách sveta a dvoch ZOH.Dvojnásobný víťaz Jenningsovej trofeje pre brankársku dvojicu s najnižším počtom inkasovaných gólov v sezóne odštartoval kariéru v NHL v klube Montreal Canadiens , ktorý ho draftoval v roku 2003 v 9. kole. V ročníku 2009/2010 ho v play-off doviedol až do finále Východnej konferencie.Neskôr pôsobil aj v St. Louis Blues Bostone Bruins . V roku 2016 si zachytal vo finále Svetového pohára ako člen Tímu Európy.