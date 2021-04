Halák inkasoval päť gólov, ale Boston aj tak vyhral. Proti Pittsburghu ho potiahli najlepší hráči (video)

Špičkové akcie

Bergeron dosiahol 898. bod v kariére

Crosbyho zastavili v ťažení





4.4.2021 (Webnoviny.sk) - Päť inkasovaných gólov, ale napriek tomu víťazstvo. Slovenský brankár Jaroslav Halák si pripísal 23 zákrokov z 28 striel súpera, aj tak dosiahol deviaty triumf v aktuálnej sezóne NHL . Jeho spoluhráči totiž vyrovnali svoje strelecké maximum v súťažnom ročníku a hokejistov Pittsburghu zdolali 7:5 (0:1, 5:2, 2:2).Výrazne sa o to zaslúžil Brad Marchand , ktorý si pripísal hetrik s jednou asistenciou. Český útočník David Pastrňák k dvom gólom pridal tiež jednu asistenciu a jeho krajan David Krejčí si zapísal bilanciu 1+1. Boston konečne prelomil streleckú impotenciu, keďže v predchádzajúcich piatich zápasoch jeho hráči nastrieľali dovedna len 11 gólov."Dnes to bolo o našich najlepších hráčoch. Vždy sa vyskytne v sezóne pár zápasov, keď to výrazne potiahnu tímoví lídri a dnes to boli 'Pasta', 'Marchy', 'Bergy' aj, 'Krech' (David Krejči - pozn.), bol to ich zápas. Ich góly vôbec neboli náhodné alebo šťastné. Boli to všetko špičkové akcie s excelentným zakončením s výnimkou gólu do prázdnej bránky," vyslovil sa tréner Bostonu Bruce Cassidy na webe NHL."Potrebovali sme dva body v takomto zápase. Do play-off máme už len 20 stretnutí a to nie je veľa. Je načase osvojiť si správne návyky a víťazného ducha. V tomto zápase sme urobili dobrý krok správnym smerom," uviedol David Krejčí.Kapitán Bostonu Patrice Bergeron sa pred vyše dvomi tisíckami divákov v TD Garden predviedol jedným gólom, tromi plusovými bodmi a 16 víťaznými buly. Tridsaťpäťročný elitný center dosiahol 898. bod v kariére v základnej časti NHL, čím sa vyrovnal Rickovi Middletonovi na štvrtej priečke klubovej histórie v počte získaných bodov. Na čele je legendárny Ray Bourque s 1506 bodmi.Pittsburgh viedol 1:0 aj 2:3, ale päť inkasovaných gólov v druhej tretine zastavili Crosbyho a spol. v ťažení. "Dobrá skúsenosť pred play-off pre náš tím. Toto bol iný typ zápasu než tie doposiaľ. Neuspokojili sme sa s vedením, ale naďalej zveľaďovali svoj náskok. Toto sme dnes naozaj zvládli," povedal Brad Marchand po štvrtom hetriku kariéry.Boston je v tabuľke Východnej konferencie NHL štvrtý o 7 bodov za tretím Pittsburghom a 9 bodov za lídrom Washingtonom . Na rozdiel od týchto dvoch tímov však Halák a spol. odohrali o štyri, resp. tri zápasy menej, lebo týždeň strávili na COVID-listine.