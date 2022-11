Halák potvrdil, že dostal kompromitujúce video Drličku ako prvý, vraj však z jeho strany nešlo o osobnú zášť

Peniaze pre divadlo

Nešlo o osobnú zášť

3.11.2022 - Poslanec Národnej rady SR (NR SR) a podpredseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Róbert Halák v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní potvrdil, že bol prvý, kto dostal video s vystúpením bývalého generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku v Budapešti. Doplnil, že bol v tom čase s kolegami z výboru pre kultúru a médiá a spoločne si ho pozreli.Halák tvrdí, že jeho sa vyjadrenie o politikoch nedotklo, hoci mnohých iných to zasiahlo. Drličkove slová sú však podľa neho za čiarou. Za najproblematickejšie poslanec nepovažuje ani tak Drličkovo vyjadrenie o politikoch, ale jeho slová o národných umelcoch. Drlička sa vraj o nich vyjadril tak, že si myslia, že sa okolo nich krúti celý svet a podľa Haláka dodal, že ak by dostal päť miliónov, nechal by si ich.Halák tvrdí, že komunikoval so šéfom rezortu financií o prostriedkoch pre SND, pretože počas rozhovoru s Drličkom o dofinancovaní SND dostal signál, že ak Drlička dostane prostriedky, dokáže udržať inštitúciu v takom stave, v akom je.Poslanec dodal, že SND prostriedky dostalo. Generálny riaditeľ SND mu vraj povedal, že ak divadlo peniaze nedostane, tak opustí svoju riaditeľskú pozíciu a odíde aj so svojím tímom.Halák poprel, že by z jeho strany išlo o osobnú zášť voči Drličkovi. Tvrdí, že sa usiloval pomôcť ako sólistom opery, tak aj SND ako takému. Pripustil, že sa s dotknutými spevákmi priatelí, no dodal, že sa priatelí aj s Drličkom a keby potreboval pomoc s výborom, pomohol by mu.Haláka mrzí, že situácia zašla tak ďaleko a v SND sa opäť zmení riaditeľ. Myslí si, že sa tomu dalo predísť lepšou komunikáciou zo strany vedenia SND s dotknutými spevákmi, ale napríklad aj s výborom. Výbor sa podľa neho len pýtal, na čo má právo.Poslanec považuje kontrolu ministerstiev a ich inštitúcií za hlavnú úlohu parlamentných výborov a zaoberať sa podnetmi je v ich kompetencii. Dodal, že Výbor NR SR pre kultúru a médiá sa zaoberal mnohými podnetmi a Drlička podľa neho nebol ani prvý, ani posledný, kto riešil záležitosti s parlamentným výborom.