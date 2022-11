Halák: Slovensko si zaslúži kvalitnú legislatívu pre LGBTI komunitu

Príkladom nám môže byť Španielsko

Liberálnejšia časť OĽaNO

4.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko si zaslúži kvalitnú legislatívu pre LGBTI komunitu. Povedal to poslanec Národnej rady SR Róbert Halák z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) v relácii týždenníka Plus7dní Karty na stôl.Halák spolu s ďalšími členmi Občiansko-demokratickej platformy, ktorá vznikla v rámci OĽaNO, hlasoval za návrh z dielne strany Sloboda a Solidarita (SaS) na vytvorenie inštitútu partnerského spolužitia. V parlamente však neprešiel.V súčasnosti koalícia pripravuje nový návrh, ktorý preloží minister spravodlivosti Viliam Karas . Halák verí, že poslanci ho schvália.„Ja osobne poznám mnoho ľudí z tejto komunity a za každého jedného môžem povedať, že sú to fantastickí, citliví a dobrí ľudia a som presvedčený, že si zaslúžia mať dôstojný, pokojný život,“ povedal poslanec.Upozornil na to, že v silno katolíckom Španielsku registrované partnerstvá bez problémov fungujú a spoločnosťou to nezatriaslo.Občianska-demokratická platforma reprezentuje liberálnejšiu časť poslaneckého klubu OĽaNO. Podľa Haláka ich sám šéf strany Igor Matovič vyzýval už predtým k tomu, aby si založili platformu. Po svojom vzniku verejne vyzvali Matoviča na slušnú komunikáciu a korigovanie svojich vyjadrení na adresu novinárov.„Zareagoval tak, že napísal na Facebook, že sa teda novinárom ospravedlňuje. Ja dúfam, že tá komunikácia bude lepšia,“ uviedol Halák.Poslanec nevidí problém v tom, že v klube OĽaNO sú konzervatívnejší aj liberálnejší poslanci, ktorí sa nie vždy vo všetkom zhodnú. V klube si podľa jeho slov povedali, že nebudú vyťahovať hodnotové otázky a „hádzať ich po sebe“.„Keď už aj prišlo na nejakú tému, ako napríklad marihuana, tak sme na to išli veľmi opatrne a komunikovali sme. Dá sa to, lebo v klube OĽaNO sú veľmi dobrí a slušní ľudia, či už z jedného, alebo druhého spektra,“ zhodnotil Halák.