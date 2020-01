Halák striedal Raska už po 72 sekundách, Černák zbieral mínusky a Sekera sa tešil z výhry (video)

Vydarený obrat hviezd z Dallasu

Pre zranenie vynechal 28 zápasov

Výsledkové sumáre NHL



utorok:















































SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Piati slovenskí hokejisti sa predstavili v utorňajších zápasoch zámorskej NHL. Ani jeden z nich síce nedokázal bodovať, ale až trojica obrancov sa tešila z víťazstva. Hráči Toronta ukončili sériu troch prehier a na domácom ľade si poradili s New Jersey 7:4.Veľkú zásluhu na tom mal americký útočník Auston Matthews, ktorý dosiahol hetrik. Slovák Martin Marinčin odohral viac než 17 minút, štatistiky si vylepšil o dva plusové body, no pri jeho menšom treste za hákovanie skóroval P. K. Subban. Boston nezvládol v januári ani druhé vzájomné stretnutie s Columbusom . Tentokrát nestrelil ani gól a prehral 0:3. Slovenský brankár Jaroslav Halák pôvodne figuroval iba ako náhradník, ale do hry sa dostal už po 72 sekundách.Jeho fínsky kolega Tuukka Rask totiž musel nútene striedať pre zranenie v hornej časti tela. Halák zneškodnil 24 z 27 striel súpera, jeho krajan Zdeno Chára odohral takmer 20 minút s bilanciou dve strely na bránku a dva "hity".Tímy slovenských obrancov Erika Černáka Andreja Sekeru museli o svojich víťazstvách rozhodnúť až po ukončení riadneho hracieho času. Košický rodák si síce pripísal na konto dve "mínusky", ale Tampa Bay zdolala Los Angele s 4:3 po samostatných nájazdoch.Vydarený obrat predviedol aj Sekerov Dallas , ktorý zvíťazil 3:2 po predĺžení na ľade Colorada . Odchovanec prievidzkého hokeja a kapitán slovenského tímu na ostatnom svetovom šampionáte odohral 15:09 min, raz ohrozil súperovho brankára a zblokoval dve strely.Návrat vo veľkom štýle predviedol kanadský útočník Sidney Crosby. Trojnásobný držiteľ Stanleyho pohára vynechal pre zranenie 28 zápasov, no pri jeho tohtoročnom debute sa podieľal na výhre nad Minnesotou 7:3 jedným gólom a troma asistenciami."Bolo to dobré. Niekoľko striedaní síce bolo trošku náročných, ale z pohľadu herného rytmu mi pomohli presilovky na začiatku duelu. Tím hral takisto dobre," povedal Crosby pre web NHL a následne sa na jeho adresu vyjadril aj Rus Jevgenij Malkin."Je to kapitán, náš líder a skvelý spoluhráč. Vieme, ako dôležitý je pre nás. Dnes bolo vidno, že s ním to ide oveľa lepšie," dodal Malkin, ktorý v zápase s Wild dosiahol bilanciu 2+1.V rámci utorňajšieho programu NHL zaujal aj ďalší tzv. lakrosový gól. Po tom, ako túto hokejovú parádu v tejto sezóne dvakrát predviedol Rus Andrej Svečnikov z Caroliny niečo podobné vyšlo aj švédskemu útočníkovi Nashvillu Filipovi Forsbergovi. Rodák z mesta Östervaala efektným spôsobom zaskočil brankára Mika Smitha, ale Predators napokon prehrali na ľade Edmontonu 2:4.* Zdeno Chára odohral 19:31 min, 2 strely, 2 "hity",* Jaroslav Halák (obaja Boston) odohral 58:48 min, zneškodnil 24 z 27 striel súpera* Martin Marinčin (Toronto) odohral 17:12 min, 1 strela, 2 plusové body, 2 trestné minúty, 2 zblokované strely, 1 "hit"* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 17:46 min, 1 strela, 2 mínusové body, 1 zblokovaná strela, 1 "hit"* Andrej Sekera (Dallas) odohral 15:09 min, 1 strela, 2 zblokované strely, 1 "hit"