Halák vychytal prvý triumf v drese New Yorku Rangers. Bol mimoriadny, povedal tréner Gallant (video)

Jaroslav Halák sa stal prvým európskym brankárom v doterajšej histórii NHL, ktorý vychytal aspoň jeden triumf v najmenej siedmich rôznych kluboch. Pred ním to dokázali Ron Tugnutt (8), Curtis McElhinney (8), Sean Burke (8), Alex Auld (7), Chad Johnson (7) a Brian Boucher (7). Halák dosiahol 88 víťazstiev v drese New Yorku Islanders, 83 so St. Louis Blues, 56 ako gólman Montrealu Canadiens, 49 za Boston Bruins, 5 v bránke Washingtonu Capitals, 4 za Vancouver Canucks a jedno za New York Rangers.











1.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák sa na siedmy pokus dočkal premiérového víťazstva v drese tímu New York Rangers zo zámorskej NHL, v stredu prispel 34 zákrokmi k triumfu 3:1 nad Ottawou Senators a k ukončeniu série troch prehier. Tridsaťsedemročný Bratislavčan sa stal len siedmym gólmanom v histórii profiligy, ktorý zaznamenal aspoň jedno prvenstvo v siedmich rôznych kluboch."Dnes ste videli, že na víťazstvo v tejto súťaži potrebujete každého hráča v tíme. Nie sú tu žiadne jednoduché zápasy. Je to pre mňa osobne dôležité víťazstvo a pre nás sú to ďalšie dva body do tabuľky, v ktorej sa musíme posunúť vyššie," povedal Halák vo videu na oficiálnom webe Rangers.Teší sa z prvého triumfu od 7. apríla, keď ešte chytal za Vancouver Canucks . V lete podpísal zmluvu s "jazdcami" a v prvých šiestich dueloch nezvíťazil."Je to skvelé pre náš tím, ale aj pre neho, že získal prvý triumf po tom, ako dnes chytal. Bol mimoriadny. Urobil niekoľko kľúčových zákrokov v dôležitých momentoch a dal nám šancu na víťazstvo," pochválil Haláka tréner Rangers Gerard Gallant. Slováka vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia a zlepšil si tohtosezónne štatistiky na úspešnosť zákrokov 89,7 percenta a priemer 2,89 inkasovaného gólu na zápas.