Halák vychytal triumf Bostonu, Chára rozdal štyri hity a v NHL padli aj dva góly za šesť sekúnd (video)

6.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Bostonu s kapitánom Zdenom Chárom a brankárom Jaroslavom Halákom zvíťazili na ľade Chicaga 2:1 po predĺžení v stredajšom zápase NHL. Piaty triumf v neprerušenej sérii posunul Bruins na čelo NHL o jeden bod pred doterajšieho lídra Washington.Z predĺženia ubehlo 79 sekúnd, keď o triumfe Bostonu rozhodol prvým gólom v sezóne Charlie McAvoy. Chárov kolega z obrannej dvojice vyťažil zo skvelej prihrávky Jaka DeBruska a potom mal pred sebou už len odkrytú bránku.McAvoy sa dočkal gólu vo svojom 52. zápase sezóny, dosiaľ mal na konte 19 asistencií. Kapitán Chára odohral 21:18 min s bilanciou 1 strela na bránku, 4 "hity", 1 zablokovaná strela. Brankár Halák čelil 22 streleckým pokusom domácich, prekonal ho iba Alex DeBrincat v 27. min počas presilovej hry.Halák dosiahol úspešnosť 95,5% a vychytal štrnáste víťazstvo v sezóne. Slovenskému gólmanovi patrí ôsma priečka v hodnotení brankárov podľa priemeru inkasovaných gólov s 2,36 gólu na zápas. Lídrom je jeho fínsky kolega z tímu Bruins Tuukka Rask (2,15).Hokejisti New Yorku Rangers využili výhodu domáceho prostredia a v Madison Square Garden zdolali súperov z Toronta 5:3. Skóre zápasu otvoril dvadsiatym gólom v sezóne hosťujúci John Tavares, ale do konca prvej tretiny domáci otočili na 3:1.Pozoruhodné boli najmä dva góly v rozpätí šiestich sekúnd, ktoré strelili v čase 17:18 a 17:24 min Mika Zibanejad a Chris Kreider. Nie je to však klubový rekord. Rýchlejšie dva góly dosiahli v drese Rangers 19. októbra 2014 Martin St. Louis a Rick Nash, stačili im na to štyri sekundy.Neskôr síce zabral najlepší strelec Maple Leafs Auston Matthews a dvoma gólmi znížil na 3:4, ale posledné slovo mal útočník Rangers Gregg McKegg.Päťdesiatosem sekúnd pred koncom gólom do prázdnej bránky pečatil na 5:3. Matthews má po strede už 39 gólov a v poradí najlepších strelcov súťaže sa dostal na druhé miesto, keď predstihol 38-gólového Davida Pastrňáka z Bostonu. Na čele je kapitán Washingtonu Alex Ovečkin so 40 zásahmi."Hrali sme jednoducho a jeden pre druhého. To bol recept na dnešné víťazstvo," skonštatoval Chris Kreider, autor gólu, asistencie aj troch plusových bodov. "Dosiahli sme veľké víťazstvo. Tieto budú sú pre náš dôležité," uviedol tréner NY Rangers David Quinn na webe NHL.Jeho zverencom chýba deväť bodov na dosiahnutie miesta s druhou voľnou kartou do play-off vo Východnej konferencii NHL. "Začali sme dobre, ale potom prišli výpadky, ktoré sú typické pre našu hru. Celkovo to nebol náš najlepší výkon," podotkol útočník Toronta Auston Matthews.* Martin Marinčin (NY Rangers) bol medzi náhradníkmi* Zdeno Chára odohral 21:18 min, 1 strela na bránku, 4 "hity", 1 zablokovaná strela* Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 60:53 min, 21 zákrokov z 22 striel, úspešnosť 95,5%