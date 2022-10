Halloweenske tekvice zoženiete priamo v Auparku

Strašidelné kostýmy, masky a tekvice

Pestrý program počas celého týždňa

26.10.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločné chvíle s rodinou strávené pri vyrezávaní tekvíc, vyrábaní strašidelných masiek či ozdobovaním domácností jesennými dekoráciami. Hovoríme o Halloweene, ktorý je hlavne medzi deťmi stále viac a viac obľúbený. Jeho pôvod možno hľadať v keltskom sviatku, ktorý sa oslavuje každý rok 31. októbra. Nebude to inak ani v Auparku, ktorý si pre svojich zákazníkov pripravil od 25. do 31. októbra bohatý program s workshopmi a predajom typických tekvíc.Iba málokto vie, že Halloween je oficiálne starodávny keltský sviatok nazývaný Samhain, počas ktorého Kelti na Britských ostrovoch oslavovali ukončenie leta a začiatok zimy a ďakovali za úrodu. Na tento sviatok prinášali dary zosnulým predkom, vyzývali ich a veštili, aká bude nadchádzajúca zima. Verili, že v túto noc sa duše pozostalých vracajú na zem a chcú ovládnuť všetko živé. Strašidelné masky, kostýmy a líčenie na tvár, ktoré používali ich mali ochrániť pred zlými duchmi. To isté platilo aj pre vydlabané tekvice s otvormi v podobe tváre, do ktorých vkladali horiace sviečky, aby ich osvetlili. Táto strašidelná dekorácia im slúžila na odohnanie mŕtvych duší. Pohanský sviatok nakoniec zrušil v 8. storočí pápež Gregor IV. a určil 1. november za Sviatok všetkých svätých, ktorým si každoročne uctievame všetkých zosnulých. V súčasnosti má Halloween na Slovensku skôr karnevalový charakter, počas neho sa konajú halloweenske oslavy v kostýmoch, zdobia sa domy a rodičia s deťmi vyrezávajú tekvice.Zákazníci bratislavského Auparku majú možnosť osláviť Halloween tak, ako sa patrí. Od 25. do 29. októbra bude v centrálnej zóne prebiehať predaj tekvíc. K dispozícii bude aj jesenná fotozóna, pri ktorej si môžu urobiť zaujímavý obsah na svoje sociálne siete. Deti budú môcť využiť aj obľúbené maľovanie na tvár a zúčastniť sa workshopov, v rámci ktorých si vytvoria strašidelné halloweenske masky. Podrobnejšie informácie nájdete na www.aupark-bratislava.sk alebo na sociálnych sieťach Aupark Bratislava.*Stretnite sa s blízkymi a priateľmi, ktorých ste dlho nevideli a naplánujte si príjemné posedenie pri varení tekvicových jedál alebo vytváraní masiek či halloweenskych ozdôb. Zapojte sa do vymýšľania dekorácií a urobte si každoročnú strašidelnú tradíciu, ktorú vám bude závidieť nejeden sused."Halloween v tomto prevedení sme v Auparku pre zákazníkov pripravili prvýkrát. Veríme, že predaj typických tekvíc poteší nie jednu rodinu, keďže vieme, že v tomto období je to nedostatkový tovar. Okrem toho sa 28. a 29. októbra môžu rodičia s deťmi zapojiť do workshopov na výrobu typických halloweenskych masiek a inšpirovať sa vo viacerých prevádzkach aktuálnymi trendami,"*Pokiaľ bude v sobotu 29. októbra príjemné počasie, halloweensky program bude prebiehať na zadnom nádvorí.Informačný servis